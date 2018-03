Rita Dalla Chiesa L' ex moglie di Fabrizio Frizzi piange l' ennesimo lutto | Sarà

“Avrei voluto correre da lui”. Quelle parole di Rita Dalla Chiesa sulla malattia di Fabrizio Frizzi che in pochi hanno letto : La morte di Fabrizio Frizzi ha gettato tutti nello sconforto, soprattutto chi nel corso della vita e della carriera gli è stato accanto o ha condiviso con lui un pezzo di strada. Un duro colpo, ovviamente, anche per l’ex moglie Rita Dalla Chiesa, rimasta legata a lui nonostante la fine del matrimonio, rispettando totalmente la moglie Carlotta e la famiglia che avevano costruito insieme. Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si erano ...

“SpaRita”. Ecco che fine ha fatto Giulia De Lellis. Protagonista assoluta del Grande Fratello Vip - poi scomparsa all’improvviso dalla tv. Mistero svelato (per chi non se ne faceva una ragione) : Mistero Giulia De Lellis: ma che fine ha fatto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip2, nonché ex Protagonista di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Damante? Durante il reality Giulietta (pardon, l’esperta di tendenze della Casa) dominava il gossip, ma una volta finito tutto (non è nemmeno arrivata sul podio, nonostante la dessero per vincitrice quasi sicura) è sparita dalla circolazione. Non da Instagram, figurarsi: i ...

Dalla macchina della verità al droga test - Filippo Nardi prova a salvare la faccia - e l'Isola dei Famosi - : Il "canna-gate" dell'Isola dei Famosi è diventato una barzelletta. Mentre Eva Henger e Francesco Monte fanno pace al Maurizio Costanzo Show , in onda giovedì in seconda serata su Canale5, , Nadia ...

'Troppa sofferenza'. Rita Dalla Chiesa commuove tutti : , Continua a leggere dopo la foto, "Ieri, oggi, italiani" è un viaggio in otto tappe per esplorare altrettanti temi e ambienti della nostra società: famiglia, sport, cibo, politica, televisione, ...

“Troppa sofferenza”. Rita Dalla Chiesa commuove tutti. La conduttrice e il dramma nella sua famiglia : C’è chi la festa del papà non l’ha vissuta in allegria come molti, e sono quelle persone (famose e no) che un padre non ce l’hanno mai avuto o non ce l’hanno più. Se per la maggior parte di grandi e piccini la festa del papà è un momento di gioia e felicità da condividere insieme al proprio genitore, magari sfogliando l’album dei ricordi, per Rita Dalla Chiesa e la sua famiglia, ad esempio, non lo è più. La ...

“Ignazio è più dotato”. Ecco perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è costretta a entrare nei particolari. Per quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...

Rita Dalla Chiesa : "Dopo la morte di Massimo sto vicina a Lorenzo" : Rita Dalla Chiesa è tornata in tv con un nuovo programma, 'Ieri, Oggi, Italiani'. La conduttrice è tornata a Mediaset con un programma scritto da Maurizio Costanzo che fa partire un viaggio tra i temi ...

Rita Dalla Chiesa : "Condurre il GF? Sarebbe divertente!" : Parte questa sera dalle frequenze di Rete4 un nuovo talk show in otto puntate dal titolo "Ieri, oggi, italiani". Si tratta di un viaggio appunto in otto tappe per esplorare altrettanti temi e ambienti della nostra società: famiglia, sport, cibo, politica, televisione, cinema, amore e musica. L'idea di questa nuova trasmissione è di Maurizio Costanzo che ha scelto come conduttrice del programma Rita Dalla Chiesa.E' proprio la conduttrice del ...

