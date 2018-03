Risparmio gestito - a febbraio raccolta negativa per 883 milioni : A febbraio raccolta netta negativa per il Risparmio gestito . Secondo i dati diffusi da Assogestioni , nel secondo mese dell'anno si è registrata una flessione di 883 milioni dell'industria del ...

ING inaugura la nuova strategia investimenti con MYMoneyCoach - il consulente digitale per il Risparmio gestito : Allo scopo di avvicinare i clienti al mondo degli investimenti e in linea con la filosofia di ING orientata alla semplicità e alla volontà di offrire ai propri clienti opzioni di scelta consapevoli, ...

"Generali crescerà all'estero e con il Risparmio gestito" : Quelli che l'ad Philippe Donnet definisce «risultati eccellenti» che «confermano la validità della nostra strategia», per le Generali si traducono in utili che, nel 2017, raggiungono i 2,1 miliardi di ...

L'investitore italiano punta sul Risparmio gestito per uscire dalla crisi : Al contempo, L'investitore italiano valuta con maggiore interesse quanto accade sui mercati esteri: la crisi fatta registrare dall'economia nazionale ha spostato grandi somme verso la Francia o gli ...

Passato - presente e futuro nel segno del Risparmio gestito : Il 2017 si è chiuso in maniera soddisfacente per quel che riguarda la raccolta del mondo finanziario. A trainare l’intero

Risparmio gestito - a gennaio raccolta positiva per 9 - 9 miliardi : Le sottoscrizioni nette registrate a gennaio dall'industria del Risparmio gestito ammontano a +9,9 miliardi di euro trainata dai fondi aperti , +7,35 miliardi , . positiva anche la raccolta delle ...

Risparmio gestito - la raccolta netta sfiora i 100 miliardi nel 2017 : Teleborsa, - La raccolta netta del Risparmio gestito sfiora i 100 miliardi di euro nel corso del 2017 . L'anno si è chiuso infatti con un saldo positivo per oltre 97 miliardi di euro e un patrimonio ...

Mediobanca - ricavi e utili spinti dal Risparmio gestito. Nagel : "Daremo più cedole" : Alberto Nagel è pronto ad allargare i cordoni della borsa di Mediobanca: «Se non troviamo opportunità in tema di fusioni e acquisizioni e continuiamo ad avere capitale in eccesso», dice l'ad, «si ...