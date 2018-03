Rimini | a 50 anni dal diploma cerca una ex compagna di classe Aiutatemi

Al via il D’amore d’autore Tour con Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio : brani in scaletta - orari e biglietti : Dopo la data zero di Jesolo, col concerto di Gianni Morandi a Rimini il 24 febbraio parte ufficialmente il D'amore d'autore Tour: il cantautore di Monghidoro percorrerà la Penisola in lungo e in largo fino al 25 aprile con una lunga serie di eventi nei palasport, per presentare l'omonimo ultimo album in studio e ripercorrere sessant'anni di carriera. In scaletta numerosi grandi successi del suo repertorio come Occhi di ragazza, Scende la ...