Rimborsopoli | Che fine hanno fatto i furbetti 5 Stelle?

Rimborsopoli - smascherati altri tre grillini : Così gonfiavano i bonifici : Si allarga ancora lo scandalo Rimborsopoli del Movimento Cinque Stelle. Di fatto in un nuovo servizio de Le Iene inguaia altri tre parlamentari che avrebbero restituito meno di quanto promesso al Movimento. I tre nomi nuovi sono quelli di Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni, questi ultimi candidati all'uninominale rispettivamente in Puglia e a Reggio Calabria. Per quanto riguarda il caso Cariello la cifra che manca ...

Rimborsopoli M5s - Sarti : 'Mi sospendo finché tutto sarà chiarito' : Dopo essere finita anche lei tra i casi sospetti per i rimborsi M5s, la deputata Giulia Sarti ha annunciato la sua autosospensione. "Per il Movimento farei qualsiasi cosa", ha scritto su Facebook, ...

M5S : Di Battista e lo scherzo telefonico su Rimborsopoli - ‘sei nella lista’ : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – In giro su un camper con compagna e figlio per lanciare la volata finale ai 5 Stelle, Alessandro Di Battista sdrammatizza sulla ‘rimborsopoli’ che ha investito il Movimento. Certo che la storia dei mancati bonifici -con 8 ex colleghi ormai a un passo dall’espulsione- non abbia leso al Movimento, ‘Dibba’ la butta sul ridere e, in questi giorni di fuoco, ha preso di mira diversi ex ...

Ivan Della Valle - il grillino travolto da Rimborsopoli e fuggito in Marocco insultato anche da suo padre : 'Un imbecille' : Ivan Della Valle è uno dei grillini travolto dallo scandalo rimborsopoli: il deputato che non ha restituito quanto promesso ha mollato tutto ed è fuggito in Marocco , senza farsi sentire da nessuno. O ...

'Rimborsopoli' scuote M5s. Di Maio tuona : 'Vicenda sarà un boomerang per altri partiti'. Ma abbandona a sorpresa anche Borrelli : Spuntano altri nomi nella vicenda dei mancati versamenti: oltre a quelli di Cecconi e Martelli, ci sono quelli del senatore Buccarella e i deputati Della Valle e Cozzolino -

Scandalo ''Rimborsopoli'' - nella lista nera c'è anche Bernini : Se per il M5S sono stati versati finora 23,5 milioni di euro sul conto corrente del fondo per il microcredito alle imprese, al ministero dell'economia, titolare del conto, risultano solo 23 milioni. ...

Rimborsopoli M5s - ecco i dieci parlamentari smascherati dalle Iene | Ci sono Lezzi e Sarti : "Le Iene" pubblicano la lista dei pentastellati che avrebbero compiuto irregolarità nella "restituzione" della quota degli stipendi da parlamentari. Il candidato premier: "Il tempo di concludere le verifiche,e chi ha fatto il furbo sarà fuori dal Movimento"

