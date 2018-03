Rilasciato per Honor 9 Lite Italia l’aggiornamento con Face Unlock | OTA in corso

Microsoft Outlook per Android : Rilasciato un nuovo aggiornamento : Breve comunicato per informarvi che l’app Microsoft Outlook per Android si è appena aggiornata sul Google Play Store alla versione 2.2.121. Changelog Tutti i messaggi ora vengono visualizzati non compressi nelle conversazioni, con una separazione più netta per agevolarne la lettura. Toccando una conversazione, passerai al punto in cui ti trovavi l’ultima volta. Non dovrai più scorrere per trovare il primo messaggio. Link al ...

Nvidia ha Rilasciato oggi i nuovi driver Game Ready per Sea of Thieves : Nvidia ha rilasciato oggi i nuovi driver Game Ready per Sea of Thieves, che offriranno anche il supporto a Nvidia Highlights per due titoli molto famosi, Call of Duty WWII e Tekken 7, e il supporto alla tecnologia Ansel su Star Wars Battlefront 2.Di seguito maggiori dettagli su tutte le novità. Game Ready per Sea of Thieves Read more…

Android P è stato Rilasciato/ Tutte le novità del sistema operativo targato Google : Android P è stato rilasciato: Tutte le novità del sistema operativo targato Google. Ecco le interessanti migliorie introdotte dalla casa di Mountain View, a cominciare dal supporto al notch(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Rilasciato il Jailbreak Della PS4 Con Firmware 4.55 - In Arrivo Per Il Firmware 5.00 : E’ disponibile il Jailbreak Della PS4 con Firmware 4.55. Presto sarà Rilasciato anche il Jailbreak del Firmware 5.00 per la PS4. Un video mostra il Jailbreak Della PS4 con Firmware 4.55 Jailbreak PS4 con Firmware 4.55 Disponibile, In Arrivo Jailbreak Firmware 5.00 Grandi novità arrivano per tutti gli utenti in possesso Della console PS4 di Sony. Da poche ore […]

Samsung - Rilasciato il vicepresidente : sospesa condanna per corruzione - : Lee Jae-Yong è stato rimesso in libertà, dopo un anno di carcere. la Corte d'appello ha ridotto la pena a due anni e mezzo, ma la sentenza è stata sospesa consentendogli di uscire di prigione

[PSVITA]Rilasciato PlutoBoy build#3 : un nuovo emulatore del GameBoy Color per PSVITA : Dal fork dell’emulatore PlutoBoy di RossMeikleham arriva una nuova build dallo sviluppatore theheroGAC.PlutoBoy è un emulatore del GameBoy e GameBoy Color per sistemi Windows, OSX, Linux / Unix, Android, iOS, browser Web, Sony PSP e PSVITA.L’emulatore supporta 2 modalità DMG (Dot Matrix GameBoy) e CGB (GameBoy Color), tutti i giochi originali del GameBoy sono retrocompatibili in modalità CGB e rispetto ad altri emulatori non utilizza ...

[PS4]Rilasciato PS2 ELF LOADER per PS4 4.05 : Lo sviluppatore Nominus continua a rilasciare ottimi port per la console PS4.Questa volta un tool molto conosciuto su PS2 chiamato ELF LOADER.ELF LOADER è stato inizialmente sviluppato da Mirakichi, EP e dlanor,ripreso da sp193,un utilissimo tool per PS2 che permette di spostare, copiare, rinominare, eliminare i file e gestire le partizioni.Purtroppo al momento non è possibile gestire la partizione da dispositivo rimovibili.Ecco alcune ...

[PS4]Rilasciato l’emulatore SnesStation per PS4 4.05 : Dopo un lungo work in progress,lo sviluppatore Nominus ha rilasciato il primo emulatore per PS4 chiamato SnesStation. Guida Dal file ReadMe incluso,: SnesStation Emulator per PS4 4.05 1. Aprire disc01 inserire i file ROM nella cartella 2. Aprire cdgenPS2.exe, trascinare tutti i file situati in disc01 a cdgenPS2 3. Clicca IMG sul lato sinistro, salva come disc01.iso [assicurati che sia un file ISO] 4. Questo è il tuo disc01 per te PS4 FPKG ...

Presto - informazioni più dettagliate per utilizzare l’emulatore PS2 interno della PS4 da parte di flat_z[AGGX1 Rilasciato] : La scena hacking PS4 continua la sua marcia verso il successo,ancora una volta dallo sviluppatore flat_z.Dopo aver rilasciato informazioni e documentazioni utili per poter avviare pkg personalizzati,questa volta tocca all’emulatore PS2 interno della PS4.Come, non sapete che c’e’ un emulatore PS2 interno alla vostra PS4?Certo e funziona abbastanza bene,lo conferma lo stesso flat_z che appena rilasciato delle immagini sul ...

[3DS]Rilasciato Lasagna v1.0.0 : un patch Manager LayeredFS per Luma3DS : Lo sviluppatore italiano Bernardo Giordano ha rilasciato un’applicazione molto utile per 3DS chiamata Lasagna.Anche se il nome è un prodotto tipico italiano(scherziamo),Lasagna è uno strumento abbastanza pratico,un patch Manager LayeredFS che gestisce gli hack ROM. Poiché Luma può caricare logicamente solo un hack ROM alla volta,lo strumento sposta automaticamente e rinomina correttamente gli hack ROM sulla scheda SD. Le patch devono ...

PS4HEN : Rilasciato Homebrew ENabler per PS4 su firmware 4.05 : La scena hacking PS4 via via ha raggiunto ottimi risultati grazie all’aiuto di flat_z e del team failoverflow.Mentre la scena su Nintendo Switch mantiene un ritmo costante di scoperte tra vulnerabilità e modchips , la PlayStation 4 avanza a velocità di crociera. I suoi ultimi grandi progressi sono stati la pubblicazione di PS4HEN, un Homebrew ENabler (HEN) per PlayStation 4 con firmware 4.05 sviluppato da wildcards e che potrebbe arrivare ...

Brindisi - Rilasciato dal Cie il migrante che non ha potuto festeggiare le nozze : "Avrà un nuovo permesso" : Il 40enne indiano si è sposato con una donna campana: il suo caso ha fatto scalpore perchè dopo la cerimonia era dovuto rientrare nel centro di identificazione...

Android 8.0 Per Honor 8 Non Sarà Rilasciato : Lo smartphone Honor 8 non Sarà aggiornato ad Android 8.0. Ecco la comunicazione ufficiale da parte di Honor sull’aggiornamento software Aggiornamento Android 8.0 per Honor 8 Brutte notizie per i possessori dello smartphone Honor 8. Durante la notte, infatti, l’account Twitter di Honor India, in risposta ad un utente che faceva domande sull’aggiornamento, ha confermato che l’azienda non aggiornerà […]

[3DS]Rilasciato PinBox r0.1.2f : un nuovo homebrew per lo streaming da pc a 3DS : La console portatile 3DS ha molte potenzialità nascoste scoperte dai vari sviluppatori e hacker della scena 3DS.homebrew e CFW sono disponibili a volontà sui vari siti e repository di Github.Oggi vi parliamo di una nuova stella nascente,un homebrew che piacerà sicuramente a molti utenti,il suo nome è PinBox.Sviluppato da namkazt,PinBox è un’applicazione homebrew per Nintendo 3DS che trasmette contenuti dal tuo PC Windows al 3DS.Il tool è ...