Riconoscimento facciale disponibile su Honor 9 Lite | presto in arrivo su Honor 7X

Anche l’iPad Pro avrà il Riconoscimento facciale : Per Apple sono in arrivo mesi intensi, caratterizzati dal lancio di diversi prodotti interessanti: pochi giorni fa è emersa in Rete una nota di un analista di Rosenblatt Securities che informava gli investitori del probabile arrivo di un nuovo iPad Pro dal design rinnovato in tempo per l’annuale Worldwide Developers Conference di Apple che dovrebbe tenersi intorno all’inizio di giugno. Stando alle previsioni il tablet dovrebbe ...

Xiaomi Mi 7 con notch e Riconoscimento facciale - le ultime news : Grazie ad alcuni file appartenenti al firmware d’installazione del dispositivi Xiaomi Mi 7 si è potuto determinare lacune caratteristiche hardware pernsate per il prossimo dispositivo di XiaomiA dire il vero, l’evento previsto per il 27 marzo, ha lo scopo di ufficializzare un’altro dispositivo della linea, lo Xiaomi Mi MIX 2s, e secondo le i discrezioni, non ci sarebbe posto per un’altro dispositivo.Dunque l’uscita ...

Huawei Mate 10 Lite - ecco come funzionano Riconoscimento facciale e lenti AR : Con l'ultimo aggiornamento, oltre alle patch di sicurezza di febbraio, Huawei Mate 10 Lite ha ricevuto lo sblocco con riconoscimento facciale e le lenti AR per i selfie: vediamo più da vicino di cosa si tratta e come funzionano. L'articolo Huawei Mate 10 Lite, ecco come funzionano riconoscimento facciale e lenti AR è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gabriel Garko - ironia sui 'ritocchini' : 'Con l'iPhoneX non funziona il Riconoscimento facciale' : 'C'è più plastica nella tua faccia che nel Mediterraneo', si è sentito dire Gabriel Garko qualche tempo fa a proposito dei presunti ritocchini che si diceva avesse fatto al viso. E così, ospite a #...

Rumor sulle modalità di sblocco della gamma Motorola 2018 : Riconoscimento facciale in 3D e disposizioni varie : Tramite Twitter Andri Yatim svela alcune informazioni sulle modalità di sblocco di buona parte della gamma degli smartphone Motorola previsti per il 2018. Fra smartphone con il sensore per le impronte digitali piazzati davanti e dispositivi con il classico lettore posteriore, emerge che alcuni device Motorola potrebbero eliminare lo scanner per le impronte a favore dello sblocco tramite riconoscimento facciale in 3D. L'articolo Rumor sulle ...

Riconoscimento facciale : software e app : Riconoscimento facciale, face recognition, in inglese, oggi che tutto ciò che è innovazione viene definito con termini internazionali. E’ e resta, in qualsiasi lingua la si chiami, una tecnica di intelligenza artificiale che serve per identificare l’identità di una persona. Viene utilizzata in biometria, si basa su una o più immagini che ritraggono un certo soggetto, oltre che per identificarlo, per la prima volta, può essere utilizzata ...

Si chiama 7Fresh l'Amazon Go cinese. Si paga col Riconoscimento facciale : Amazon Go ha aperto il suo primo negozio fisico a Seattle, negli Stati Uniti, ma a battere sul tempo Jeff Bezos, trasportando l’e-commerce in store ultra tecnologici, sono state due società cinesi attive nel commercio online: Alibaba e Jd.com. E se la prima ha lanciato la sua catena di supermercati, chiamata Hema, già nel 2015, la novità del 2018 arriva da 7Fresh. 7Fresh, la versione cinese (e un po’ americana) ...