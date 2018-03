Riciclaggio da 100 mln a favore di imprese edili | 17 arresti

La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri per 100 milioni di euro per mafia - usura e Riciclaggio : La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 100 milioni di euro in un’indagine per mafia, usura e riciclaggio. Alcuni degli arresti sono stati eseguiti The post La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha ordinato 27 arresti e sequestri per 100 milioni di euro per mafia, usura e riciclaggio appeared first on Il Post.