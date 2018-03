Ricerca | si chiamerà ' Mind' parco della Scienza che sorgerà su ex sito expo 2

liberoquotidiano

(Di lunedì 26 marzo 2018) (AdnKronos) - “Un progetto così importante -afferma l’amministratore delegato di ArGiuseppe Bonomi- non poteva non avere un nome che lo identificasse con precisione e che lo caratterizzasse per il futuro.ci è sembrato il nome giusto perché contiene gli elementi fondamentali dell’area di A