Ricerca | a Modena individuato un indice biochimico per la diagnosi

meteoweb.eu

: Stamattina a @unipr presentazione #SmartCity 4.0 Sustainable LAB Laboratorio di ricerca sulla città sostenibile e i… - PalmaCosti : Stamattina a @unipr presentazione #SmartCity 4.0 Sustainable LAB Laboratorio di ricerca sulla città sostenibile e i… - listadilavoro : ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO/ PULIZIE/ FACCHINAGGIO - IfoaManagement : #lavoro #tirocinio Ifoa Management ricerca per azienda operante nel settore dello stampaggio di materiale plastico… -

(Di lunedì 26 marzo 2018)tori dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di, diretta dalla prof.ssa Manuela Simoni, individuanoper ladi patologie del metabolismo calcio-fosforo, in particolare dell’iperparatiroidismo primitivo. “L’iperparatiroidismo primitivo – spiega il prof. Vincenzo Rochira di Unimore – è la terza malattia endocrina più comune dopo il diabete mellito e le malattie della tiroide, anche se è ampiamente sottodiagnosticata. Circa il 60 percento dei pazienti con iperparatiroidismo primitivo ha o va incontro negli anni a complicanze come l’osteoporosi, i calcoli renali, l’insufficienza renale. E’ importante, quindi, unaprecoce di questa malattia, che spesso decorre in maniera asintomatica fino alla comparsa delle complicanze”. Lo studio clinico, i cui risultati sono appena stati pubblicati ...