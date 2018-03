Remothered Tormented Fathers | il survival horror arriverà anche su Nintendo Switch

Alle 21 saremo in diretta con Nerding After Dinner e Remothered Tormented Fathers : Anche per questa sera si rinnova l'appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e la rubrica Nerding After Dinner.Dopo avervi proposto giochi a sorpresa nelle scorse puntate, questa sera ci focalizzeremo sul survival horror di Darril Arts, sviluppato dal team italiano Stormind Games, Remothered Tormented Fathers, titolo del quale vi abbiamo anche offerto la nostra recensione.A partire dAlle ore 21 potrete seguire la diretta in compagnia di ...

Remothered : Tormented Fathers - recensione : Che noi italiani arriviamo sempre un po' in ritardo, purtroppo non è una novità. Il settore videoludico non fa eccezione, ma per fortuna negli ultimi anni anche nel Belpaese sembra che le cose abbiano iniziato a muoversi nella direzione giusta. Non che dall'Italia siano uscite produzioni in grado di rivoluzionare l'industry, ma qualche cosa di buono è saltato fuori. Basti pensare a Davide Soliani, che insieme al suo team presso Ubisoft Milano ha ...

Remothered Tormented Fathers : il survival horror del team italiano Stormind Games esce oggi dall'Accesso Anticipato di Steam : Siete fan dei titoli survival horror? Bene, allora abbiamo ottime notizie per voi. Infatti, come segnalato dai colleghi di VG247, Remothered Tormented Fathers esce oggi dall'Accesso Anticipato di Steam e, quindi, diventa un gioco completo a tutti gli effetti.Fino ad ora era possibile giocare solamente le prime 3 ore del titolo del tam italiano Stormind Games, da oggi, invece, con l'uscita dall'early access il gioco inizia ufficialmente una ...