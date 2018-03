Region lock sui server di PUBG? Arrivano le skin per le armi

Brendan Greene : non è possibile introdurre un Region-lock per i giocatori cinesi in PUBG : Brendan Greene ha recentemente risposto alle incalzanti richieste della community in merito all'introduzione di un region-lock per i giocatori cinesi, riporta PCgamesn.In sintesi, in molti lamentano il fatto che la stragrande maggioranza dei giocatori bannati dal gioco da sistema anticheat BattlEye siano account cinesi, e sia per motivi di lag che di gioco scorretto un numero sempre maggiore di giocatori richiede a gran voce un sistema di ...