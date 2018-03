Reduce della Shoah uccisa e bruciata in casa | si indaga per antisemitismo

Parigi - Reduce della Shoah uccisa in casa. La Procura : “Il movente è l’antisemitismo”. Due persone fermate : Sfuggita ai rastrellamenti nel 1942, morta a 85 anni nell’incendio della sua abitazione di Parigi. Anzi: uccisa. Per la Procura della capitale francese, infatti, è l’antisemitismo il movente dell’uccisione di Mireille Knoll, superstite della Shoah, trovata bruciata nel suo appartamento venerdì scorso. Per il delitto sono in stato di fermo due persone. Sul corpo dell’anziana, sono state riscontrate ferite da coltello. Secondo ...