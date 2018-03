Reddito di cittadinanza | Lega e M5s mediano L’accordo Salvini-Di Maio | dubbi di

Accordo M5S-Lega - i malumori della base : "Dov'è il Reddito di cittadinanza? Di Maio non tradisca le attese di chi l'ha votato : Il MoVimento fondato da Grillo "ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisiti,...

Reddito di cittadinanza - Salvini : “Lavoriamo a un incentivo di avviamento al lavoro”. È un prestito da restituire : “Io sono culturalmente ed economicamente contrario all’assistenzialismo. Noi stiamo lavorando a un incentivo di avviamento al lavoro. Si rivolge al ventenne che ha inviato invano 200 curriculum e al cinquantenne la cui azienda ha chiuso”. Mentre Luigi Di Maio toglie dalla lista delle “priorità per i cittadini” il Reddito di cittadinanza, Matteo Salvini rilancia con la proposta di quello che il neosenatore del ...

Compromesso sul Reddito di cittadinanza : Forse è davvero finita la campagna elettorale. Nessuno più s’impunta su promesse che forse non potrà più mantenere. Il reddito di cittadinanza? Scomparso dalle parole di Luigi Di Maio La flat tax? «Senza choc fiscale non andiamo da nessuna parte» dice Giancarlo Giorgetti, su La7, senza citare la misura epocale su cui Matteo Salvini ha costruito il ...

Salvini avverte Luigi Di Maio : "Centrodestra indica il premier" Giorgetti : Reddito di cittadinanza se... : "Nel rispetto di tutti, il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori». Lo scrive su Segui su affaritaliani.it

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il Reddito di cittadinanza : si va verso alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Giorgetti : 'Declinare in modo diverso il Reddito di cittadinanza' : "Un governo con i Cinquestelle? Sì... parzialmente". Lo ha detto il deputato leghista Giancarlo Giorgetti ospite di Giovanni Minoli su La7. Sul reddito di cittadinanza, ha spiegato, "vediamo se ...

Perché Camusso della Cgil è contro il Reddito di cittadinanza : reddito di cittadinanza, nuova bocciatura del leader della Cgil, Susana Camusso. “Un dramma del Paese è che c’è sempre una risposta di breve termine, senza ragionare in prospettiva. Se...

Il Reddito di un agente di polizia è più basso di quello di cittadinanza? : Lo riporta per il 2017 il portale di prestiti e finanziamenti ' Mondo-Prestiti ' e troviamo conferma delle stesse cifre anche nelle parole , del settembre 2014, del rappresentante del Siulp , ...

Quale Reddito di cittadinanza? Coi robot saremo più ricchi : Deirdre McCloskey, docente di economia, storia, inglese e comunicazione presso l'Università dell'Illinois , Chicago, , dati alla mano, dimostra che nessuna rivoluzione tecnologica ha mai ridotto il ...

Reddito di cittadinanza e flat tax - perché sono due proposte inconciliabili : In questi giorni si parla con insistenza di una possibile alleanza di governo tra Lega e 5 Stelle. Che cosa accadrebbe in tal caso? Si può ipotizzare che il primo punto di un programma comune potrebbe essere l&rsquo...

Milena Gabanelli contro l'eurodeputata Ferrara - M5S/ Video "manipolato il lavoro sul Reddito di cittadinanza" : Milena Gabanelli contro Laura Ferrara, M5S: la giornalista commenta la manipolazione del suo Data Room sul reddito di cittadinanza pubblicato dall'europarlamentare(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 21:41:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - nuova lite in diretta tra Romano (Pd) e Nogarin (M5s). Civati : “Vi lasciamo da soli?” : nuova polemica televisiva in diretta tra il deputato del Pd, Andrea Romano, e il sindaco M5s di Livorno, Filippo Nogarin, sul Reddito di cittadinanza. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira (La7), si ripete quanto accaduto lo scorso 26 febbraio a Non è L’Arena: Romano, che paragona Luigi Di Maio a un personaggio berlusconiano (“Venti anni fa sarebbe stato benissimo in Forza Italia”) e ribadisce la tesi di un’alleanza M5S-Lega, attacca ...

Reddito di cittadinanza - Ferrara (M5s) pubblica video tagliato di Milena Gabanelli. La giornalista : ‘Manipolazione’ : “Laura Ferrara, il video che avete pubblicato è diverso dall’originale. Avete tagliato alcune parti e, di conseguenza, il messaggio complessivo risulta alterato. Nessuno impedisce di pubblicare il video di Dataroom, ma modificarne il senso è scorretto. Milena Gabanelli“. Il messaggio compare sulla bacheca Facebook dell’eurodeputata M5s Laura Ferrara, sotto al post con il video della puntata del 21 febbraio di Dataroom del ...

Nuova bufala Reddito di cittadinanza ed art. 38 della Costituzione : la verità : Assistiamo all'affermarsi di una Nuova bufala reddito di cittadinanza, questa volta in relazione all'art. 38 della Costituzione, innescata dall'immagine che potrete scorgere a seguire, ricondivisa la bellezza di 70 mila volte. Una fake-news che sa tanto di disinformazione, e che sta riuscendo a fare breccia nei pensieri di migliaia di utenti, colti magari alla sprovvista (non tutti sono giuristi, ma sarebbe meglio non dare per vero qualsiasi ...