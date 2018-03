REDDITO DI CITTADINANZA | ASSE M5S-LEGA Salvini su Governo | “non è Io o morte” Di Maio

Salvini apre al REDDITO di cittadinanza : ''Se significasse pagare la gente per stare a casa -ha sottolineato- direi di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora direi di sì''. Parla poi ...

Salvini - sì a REDDITO CITTADINANZA se fa ripartire lavoro : ANSA, - MILANO, 26 MAR - "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. Con Di Maio "non ne abbiamo mai parlato, non abbiamo mai parlato di governo e di programmi, per serietà ...

Elezioni - Briatore : “Berlusconi ha fatto il bene del Paese. Flat tax? Ingiusta. REDDITO cittadinanza? Assistenza al Sud” : “Gli italiani hanno deciso di voltare pagina e di dire addio alla vecchia politica, premiando i due partiti che forse sono più vicini alla gente”. Sono le parole di Flavio Briatore, intervistato da Massimo Giletti a Non è L’arena (La7). E aggiunge: “La piattaforma dei 5 Stelle era molto efficace e Salvini ha fatto un superlavoro, quindi credo che debbano comandare. Berlusconi? Ha fatto il bene del Paese. Il problema è ...

Accordo M5S-Lega - i malumori della base : "Dov'è il REDDITO di cittadinanza? Di Maio non tradisca le attese di chi l'ha votato : Il MoVimento fondato da Grillo "ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisiti,...

REDDITO di cittadinanza - Salvini : “Lavoriamo a un incentivo di avviamento al lavoro”. È un prestito da restituire : “Io sono culturalmente ed economicamente contrario all’assistenzialismo. Noi stiamo lavorando a un incentivo di avviamento al lavoro. Si rivolge al ventenne che ha inviato invano 200 curriculum e al cinquantenne la cui azienda ha chiuso”. Mentre Luigi Di Maio toglie dalla lista delle “priorità per i cittadini” il Reddito di cittadinanza, Matteo Salvini rilancia con la proposta di quello che il neosenatore del ...

Compromesso sul REDDITO di cittadinanza : Forse è davvero finita la campagna elettorale. Nessuno più s’impunta su promesse che forse non potrà più mantenere. Il reddito di cittadinanza? Scomparso dalle parole di Luigi Di Maio La flat tax? «Senza choc fiscale non andiamo da nessuna parte» dice Giancarlo Giorgetti, su La7, senza citare la misura epocale su cui Matteo Salvini ha costruito il ...

Salvini avverte Luigi Di Maio : "Centrodestra indica il premier" Giorgetti : REDDITO di cittadinanza se... : "Nel rispetto di tutti, il prossimo Premier non potrà che essere indicato dal centrodestra, la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori». Lo scrive su Segui su affaritaliani.it