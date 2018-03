Reddito di cittadinanza | asse M5S-Lega Salvini apre a Di Maio | “Governo? Ora cominceremo

Salvini - la partita doppia tra l’unità della coalizione e la corte al M5s : “Reddito di cittadinanza? Se aiuta lavoro - perché no?” : L’unica maggioranza impossibile è quella del Pd “della Boschi e di Renzi al governo“. “Chi fa il premier è l’ultimo dei problemi”. “L’inizio coi Cinquestelle” è stato “positivo“. Luigi Di Maio “si è dimostrato affidabile“. Con il M5s bisogna cercare “un punto di incontro”. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza “se fosse uno strumento per ...

Reddito di cittadinanza : un dovere della società - un diritto per chi è in difficoltà - uno strumento per essere cittadini liberi : Per chi conosce l' abc dell'economia, maggiori consumi significa maggiore produzione… maggiore produzione significa maggiore Reddito… maggiore Reddito significa maggiori entrate per lo Stato. Certo, ...

Elezioni - Briatore : “Berlusconi ha fatto il bene del Paese. Flat tax? Ingiusta. Reddito cittadinanza? Assistenza al Sud” : “Gli italiani hanno deciso di voltare pagina e di dire addio alla vecchia politica, premiando i due partiti che forse sono più vicini alla gente”. Sono le parole di Flavio Briatore, intervistato da Massimo Giletti a Non è L’arena (La7). E aggiunge: “La piattaforma dei 5 Stelle era molto efficace e Salvini ha fatto un superlavoro, quindi credo che debbano comandare. Berlusconi? Ha fatto il bene del Paese. Il problema è ...