Newha superato gli 8 mln e 600milamai raggiunto. Dal 2010 la popolazione è aumentata del 5,5%, 447.565 residenti in più. Un incremento così non si vedeva dalla prima metà del XX secolo quando la città offriva migliaia di posti di lavoro grazie a finanza,cultura e manifatturiero. Tra i cinque "borough" (municipalità) quello più attrattivo è Brooklyn che ha aggiunto 144mila residenti (popolazione di 2mln e 649mila). Cresce anche il Bronx con86mila nuovi residenti. Manhattan è quasi ultima in crescita.(Di lunedì 26 marzo 2018)