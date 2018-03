Ranieri | ' Nazionale? Nessuno mi ha chiamato Balotelli merita la convocazione'

Nazionale - Ranieri : "Io c.t.? Se mi chiamano... Verratti e Balotelli il futuro" : L'attuale allenatore del Nantes, in Francia, intervenuto a "Radio anch'io sport" ha detto: "Non mi sento né in corsa per la Nazionale, né fuori. Nessuno mi ha mai chiamato. E comunque ho un contratto ...

Ranieri convinto : “Balotelli torni in Nazionale” : Una nuova chance a Mario Balotelli, un ruolo nuovo in campo per Simone Verratti. Sono questi, a parere di Claudio Ranieri, alcuni spunti utili da cui dovrebbe ripartire la Nazionale in cerca di rilancio dopo il flop Mondiali. Intervenuto ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’, l’ex tecnico del miracolo del Licester, oggi alla guida del Nantes in Francia, ha avuto parole di elogio per Mario Balotelli, assente dal giro ...

Ranieri : 'Se la Nazionale mi chiama lascio il Nantes' : 'Qualsiasi allenatore italiano vorrebbe allenare la Nazionale. Io ho un contratto di due anni con il Nantes, non ho avuto alcun contatto e quindi non posso dire nulla. Ma, se dovessi ricevere una ...

Nazionale - Ranieri apre la porta 'Se la Figc chiama chiederei al Nantes di liberarmi' : Questa è una grossa realtà in Germania, va a prendere ottimi giocatori in giro per il mondo. Sarri viene criticato per non far giocare tutti i suoi big, in quel caso ha scelto di far riposare alcuni ...

Ranieri esclusivo : 'La Nazionale? Sarei orgoglioso' : NANTES , Francia, - Alla conquista della Francia. Dopo il grande successo ottenuto in Inghilterra sulla panchina del Leicester , Claudio Ranieri è riuscito a far innamorare al calcio l'intera città di ...