Ranieri | “in Serie A si è ridotto gap tra Juventus e rivali”

(Di lunedì 26 marzo 2018) “InA si èil gap tra lae le altre, col Napoli si è aperta una sfida bellissima per il titolo”. E’ il commento alla lotta scudetto del tecnico del Nantes, Claudio. “Lache ha vinto sei titoli consecutivi sta lottando per il settimo, ma piano piano si èil gap. C’è un campionato molto più bello degli altri anni col Napoli 2 punti dietro, poi c’è la sfida per i posti in Champions ed Europa League, e anche dietro c’è grande lotta per la salvezza”, prosegue il tecnico romano ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. (AdnKronos) L'articolo: “inA si ègap trasembra essere il primo su CalcioWeb.