Ranieri | “Champions? Roma e Juve non partono già battute”

calcioweb.eu

: #Ranieri: “La #ASRoma in Champions non parte battuta, ha il 50% di possibilità” ???? - forzaroma : #Ranieri: “La #ASRoma in Champions non parte battuta, ha il 50% di possibilità” ???? - ReteSport : #Ranieri: “Italiane in Champions? Non si parte mai battuti. Roma e Juve Hanno il 50% di possibilità di passare”… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) “Le italiane in Champions? Pur rispettando tantissimo Barcellona e Real Madrid, da tecnico dico che non si parte mai battuti, si parte 50 e 50, bisogna giocarsela ed essere positivi”. E’ il commento alla doppia sfida dei quarti di finale che vedràntus opposte alle ‘corazzate’ Barcellona e Real Madrid, del tecnico del Nantes, Claudio. “Perché andar lì e aver paura e giocare col peso che sei sconfitto? Il Barcellona è una squadra immensa, ci sarebbe ancora più gusto -prosegue l’allenatoreno ospite di ‘Radio anch’io Sport su Rai Radio 1-. Ho fiducia nellantus, l’importante è che riesca a recuperare i suoi giocatori. Ha avuto diversi infortuni ed è poi questa la chiave di ogni anno in Champions, arrivare all’appuntamento importante con tutti gli effettivi in forma. Laè una squadra che ha ...