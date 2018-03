RAI | Con Fabrizio se ne va una parte di noi

Il commissario Montalbano/ La piramide di fango - su RAI 1 il film con Luca Zingaretti (oggi - 26 marzo 2018) : Questa sera, lunedì 26 marzo, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica "La piramide di fango", episodio della decima stagione della serie "Il commissario Montalbano".(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:44:00 GMT)

Consumi : Promotor - 8 - 3mld a gennaio e febbRAIo per carburanti auto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – In gennaio e febbraio gli italiani hanno speso per l’acquisto di benzina e gasolio auto 8,3 miliardi di euro con una crescita rispetto allo stesso mese del 2017 di 111 milioni (+1,4%). La stima è stata fatta dal Centro Studi Promotor che ha utilizzato la sua banca dati sui Consumi e prezzi dei carburanti costruita su informazioni ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico. L’aumento della ...

Consumi : Promotor - 8 - 3mld a gennaio e febbRAIo per carburanti auto : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – In gennaio e febbraio gli italiani hanno speso per l’acquisto di benzina e gasolio auto 8,3 miliardi di euro con una crescita rispetto allo stesso mese del 2017 di 111 milioni (+1,4%). La stima è stata fatta dal Centro Studi Promotor che ha utilizzato la sua banca dati sui Consumi e prezzi dei carburanti costruita su informazioni ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico. L’aumento della ...

È morto Fabrizio Frizzi - conduttore-gentiluomo tra i volti più amati della RAI : Fabrizio Frizzi se n’è andato nella notte a Roma. Era nato a Roma nel 1958 e il 5 febbraio aveva compiuto 60 anni. Il 23 ottobre scorso venne colpito da un’ischemia, durante la registrazione di «L’Eredità». Dopo il ricovero tornò in tv a dicembre. «Sento che l’adrenalina mi aiuta a stare meglio», scherzò con Vincenzo Mollica annunciando il suo rit...

De Luca contro il programma RAI : 'Salerno offesa - è squadrismo' : ... il programma che 'racconta le storie, personali e politiche, dei sindaci e degli amministratori che stanno cambiando la geografia politica del Paese'. Sono le 22.37. Sono trascorsi circa 75 minuti ...

Programmi TV di stasera - lunedì 26 marzo 2018. Su RAI2 ultimo appuntamento con «Boss in Incognito» da Accumoli : Gabriele Corsi Rai1, ore 20.30: Mina l’aliena Non è facile ripercorrere 60 anni di carriera, 40 dei quali trascorsi lontano da riflettori e telecamere. Ci prova Vincenzo Mollica a parlare di Mina e a raccontare un fenomeno unico in una puntata speciale intitolata “Mina l’aliena” realizzata con una preziosa collaborazione tra Rai1 e Tg1. Una trasmissione in cui verrà presentato il racconto di Mina e della sua carriera con ...

Guerra in Siria su RAI 1 con Fazio e Saviano : "Immagini dure - ma abbiamo deciso di trasmetterle" : La Guerra in Siria raccontata da Roberto Saviano ospite di Fazio a Che Tempo Che Fa: la puntata di domenica 25 marzo, domenica delle Palme, porta il conflitto meno raccontato nel prime time della tv generalista su Rai 1.Lo fa anche con delle immagini definite "dure, difficili" da Fabio Fazio fin dal collegamento col Tg1: un avviso per mettere in guardia i telespettatori da video che potrebbero 'urtare sensibilità'. "Avviso subito che dopo ...

RAIola contro Guardiola : “E’ un codardo - un cane” : Raiola contro Guardiola: “E’ un codardo, un cane” Il procuratore spara a zero sull’allenatore del City che, a Barcellona, cacciò Ibrahimovic. Continua a leggere

Tutto tutto niente niente - RAI Movie/ Il film di Albanese non conquista la critica (25 marzo 2018) : tutto tutto niente niente, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 25 marzo 2018. Nel cast: Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio, alla regia Giulio Manfredonia. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Classifica generale Coppa del Mondo biathlon 2018 : MakaRAInen e Fourcade conquistano la sfera di cristallo. Quinti Wierer e Hofer - sesta Vittozzi : Si è decisa nell’ultimo giro della stagione la Classifica generale finale in campo femminile, con la finlandese Kaisa Makarainen che ha avuto la meglio sulla slovacca Anastasiya Kuzmina. Premiata la costanza della veterana, che a 35 anni bissa il successo nella generale ottenuto nella stagione 2013/2014, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Quinta posizione finale per Dorothea Wierer a 681 punti, precedendo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Domracheva conquista il sesto successo - a MakaRAInen la sfera di cristallo : Non poteva che concludersi con un finale thrilling la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nella mass start di Tyumen, sotto una fitta nevicata, si è infatti decisa all’ultimo giro la classifica generale. Il tutto mentre la bielorussa Darya Domracheva, grazie ad una grande rimonta, ha ottenuto il sesto successo stagionale nel massimo circuito Ibu. Già vincitrice nella sprint di venerdì, Domracheva con il 19/20 è uscita ...

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : Domracheva timbra la sesta - MakaRAInen conquista la sfera di cristallo : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Mass Start di Tyumen, ultime prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

RAIola contro Guardiola : "E' un vigliacco e un cane" : Il procuratore italo-olandese si scaglia contro il tecnico del City: "Come allenatore è fantastico, ma come persona vale zero"

Lutto nella televisione : una morte improvvisa. L’amata attrice è stata stroncata da un malore sotto gli occhi sconvolti di chi le stava vicino. Inutile la corsa in ospedale : “Siamo devastati - mancheRAI a tutti” : Un brutto giorno per gli appassionati di serie televisive. Se ne è andata a soli 49 anni una delle attrici più amate del piccolo schermo. Le cause della morte non sono state ancora comunicate. La notizia è stata diffusa dalla Chicago Tribune e confermata dal produttore della serie, Dick Wolf, nonché da Gregory Jones, direttore della Kenwood Academy High School, dove la Brown svolgeva un ruolo di consigliere e era a capo di un corso di ...