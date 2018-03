Rai 1 cambio programmazione | lutto per la morte di Fabrizio Frizzi

L'incubo di un opeRaio : arrestato per uno scambio di persona e in carcere da innocente : Da quel giorno è costretto a prendere gli ansiolitici. Da quel giorno, nonostante in vacanza lui non ci sia mai andato, non ha più ferie al lavoro. Anzi, da quel giorno - se non fosse stato per la caparbietà del suo avvocato -...

E’ arrivata la felicità 2 dopo Domenica In/ Cambio di orario per la fiction in onda su Rai 1 : E’ arrivata la felicità 2 dopo Domenica In: Cambio di orario per la fiction in onda su Rai 1. La serie tv con protagonisti la Pandolfi e Santamaria, cambia programmazione(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:19:00 GMT)

“Fatte fuori! Cristina e Benedetta addio”. I vertici Rai hanno deciso : è finita. La conduzione di Domenica In delle sorelle Parodi è stata deludente ed è arrivato il momento del cambio di guardia. Al loro posto nomi grossi : “Si va sul sicuro” : Questa stagione di Domenica In è nata sotto una stella fortunata. Fin dal principio di stagione la conduzione Parodi non ha affatto convinto. Da principio la presenza di Benedetta non ha affatto convinto e a seguito di critiche arrivate a rotta di collo, il suo ruolo è stato sempre di più circoscritto. La sorellina di Cristina non l’ha presa benissimo, ma la condizione era quella e dal suo cantuccio non è più uscita. A quel punto la ...

Le repliche di Montalbano lunedì 12 marzo con Come voleva la prassi - cambio di programmazione per la fiction di Rai1 : cambio di programmazione per le repliche di Montalbano: la fiction con protagonista Luca Zingaretti slitta dal martedì al lunedì, a partire dal 12 marzo. Dopo l'ottimo debutto con l'episodio "Un covo di vipere", Rai1 ripropone "Come voleva la prassi", trasmesso il 6 marzo 2017. L'appuntamento di stasera è tratto dai racconti "Come voleva la prassi" in "Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano", "La revisione" in "Gli ...

È arrivata la felicità 2 dal martedì al mercoledì - dal 7 marzo cambio di programmazione per la fiction di Rai1 : cambio di programmazione per È arrivata la felicità 2 dal martedì al mercoledì. La quarta puntata della fiction non va in onda martedì 6 marzo ma slitta a mercoledì 7 marzo, sempre in prima serata su Rai1. È arrivata LA felicità: CAST E PERSONAGGI La fiction con protagonisti Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, ideata e scritta da Ivan Cotroneo insieme a Monica Rametta e Stefano Bises (il trio di Tutti pazzi per amore), ha subito uno ...

Cambio programmazione per Don Matteo 11 : la quinta puntata non va in onda l’8 febbRaio : Cambio di programmazione per Don Matteo 11, ma niente paura: si tratta di un'eccezione. Giovedì 8 febbraio la fiction con Terence Hill non andrà in onda per lasciare il posto al Festival di Sanremo, che sarà trasmesso proprio la prossima settimana, e più precisamente dal 6 al 10 febbraio. La quinta puntata di Don Matteo 11 quindi slitterà, ma il Cambio di programmazione momentaneo non dovrebbe colpire la fiction. Arrivata all'undicesimo anno, ...

God of War - downgrade o cambio di stile? Analisi del nuovo tRailer : Sony Santa Monica ha pubblicato da pochissimo un nuovo trailer God of War, titolo in esclusiva per PS4, confermando anche la data di uscita del gioco: 20 aprile. Il trailer di per sé è fantastico: graficamente eccelso, recitazione molto sentita e rapporto padre/figlio che sicuramente darà più profondità al gioco. https://www.youtube.com/watch?v=K0u_kAWLJOA Si parla anche della storia di Kratos, del suo passato e in generale vediamo molti ...