Ragusa | spara a nonno che lo minaccia con accetta | arrestato 17enne

(Di lunedì 26 marzo 2018) Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – Al culmine di una lite imbraccia un fucile ealarmato di. Con l’accusa di tentato omicidio la Polizia di Stato haunoriginario di Vittoria () che ieri pomeriggio in contrada Valsechella lungo la strada che porta da Vittoria a Scoglitti ha ferito l’anziano, andando poi al bar con gli amici per crearsi un alibi. Dopo la segnalazione di una violenta discussione terminata con l’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco, gli agenti sono giunti nei pressi di una strada poderale che conduce ad alcune abitazioni. Qui un testimone ha raccontato loro della lite familiare spiegando che il ferito, raggiunto da un colpo di arma da fuoco, era stato condotto in ospedale. Le indagini, coordinate dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni, nonostante l’iniziale reticenza dei familiari, ...