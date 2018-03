R Ceca è Schick | il romanista in gol

Schick in gol con la R. Ceca : La Repubblica Ceca ha battuto la Cina con il punteggio di 4-1, in una partita disputata a Nanchino e valida per la China cup di calcio. I padroni di casa allenati da Marcello Lippi erano passati in ...

Cina di Lippi ancora ko - 1-4 con Rep. Ceca e Schick in gol : La Cina di Marcello Lippi subisce ancora una pesante sconfitta. Dopo il 6-0 subito dal Galles arriva il 4-1 con la Repubblica Ceca. A Nanchino padroni di casa in vantaggio con Fan Xiaodong dopo cinque minuti ma nella ripresa i cechi ribaltano tutto, andando a segno per tre volte fra il 13′ e il 17′. Gol del pareggio di Kalas, raddoppio del giallorosso Schick, entrato nei secondi 45′ minuti di gioco, e tris di Krmencik su ...