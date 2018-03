Questa custodia per HomePod in cuoio non ha senso

wired

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non è un mistero che i prodotti Apple siano indirizzati a un pubblico che esige il massimo da ciò che compra, sia in termini di design che di funzionalità; l’ultimo accessorio venuto alla luce per gli altoparlanti smartperò è un esercizio di eleganza talmente spudorato da risultare quasi pacchiano, e finire involontariamente nella lista degli accessori più inutili mai realizzati a supporto di un gadget della mela morsicata. L’ha ideato e prodotto la colombiana Capra Leather ed è unaper il trasporto dello speaker intelligente realizzata completamente in, che fa sembrare lo smart speaker un pallone da rugby. Già a prima vista il prodotto, scovato online da Mike Murphy di Quartz, l’idea non suona proprio come la migliore mai partorita. Intanto perché le cassenon sono neanche fatte per essere trasportate — non hanno una batteria ...