Quattro novità certe per l’aggiornamento iOS 11 3 | uscita il 27 marzo?

optimaitalia

: Tre novità certe per l'aggiornamento #iOS 11.3: uscita il 27 marzo? - OptiMagazine : Tre novità certe per l'aggiornamento #iOS 11.3: uscita il 27 marzo? - Unghie_Bellezza : Quali saranno le tendenze #beauty del 2018? Valentina Di Tella di Nails of sugar a pp. 168-169 svela quattro strepi… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Siamo sempre più vicini ad un appuntamento estremamente importante per gli utenti Apple, considerando che in giro per il mondo si ipotizza l'dell'aggiornamento iOS 11.3 entro domani 27. Dopo aver fatto un primo punto della situazione la scorsa settimana sulle nostre pagine, proviamo a prevedere quelle che dovrebbero essere le principalicomprese all'interno di questo pacchetto software, destinato a rivelarsi più importante di quanto molti pensano.Cosa dobbiamo aspettarci da Apple? A che ora ci sarà il rilascio effettivo dell'aggiornamento iOS 11.3? A quest'ultima domanda ha provato a rispondere nelle ultime ore The Sun, visto che a detta della fonte il vero e proprio rollout del firmware dovrebbe scattare attorno alle 19 italiane (per il Regno Unito si parla infatti delle 18). Occhio però all'intasamento dei server, che potrebbe rallentare non poco l'intera ...