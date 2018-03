Quando Fabrizio Frizzi ci disse | «Figlia mia | avremo poco tempo per noi»

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nella notte tra il 25 e il 26 marzo 2018 è venuto a mancare il conduttore. Per ricordarlo, abbiamo ripreso un’intervista uscita su Vanity Fair il 13 febbraio 2013, in cui ci raccontava tutta la gioia per la nascita dellae qualche paura. Poi di colpo, nel camerino di Cinecittà, libera una risata delle sue. Improvvise, cavernose. Lì dentro trova riparo a lungo, ci annega l’ingombro di un imbarazzo: «Sul serio la nonna 90enne di Garbatella pensa che io sia “l’omo più felice daa’ Terra, mò?”». «Letterale. E pare conoscerla bene, come chi le riempie, e ormai da diversi inverni, una cucina in cui è rimasta sola, con la maglia da lavorare e la Tv accesa su Raiuno qualunque cosa trasmetta, a volume sempre più alto. Forse sbaglia?». «Pensavo non capitasse più: un figlio, a 55 anni. E invece è arrivato in piena estate, a Ferragosto, negli unici tre giorni di vacanza ...