optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Quando convinsi Fabrizio Frizzi a condurre la prima Partita del Cuore e tanti altri ricordi (video) - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: Quando convinsi Fabrizio Frizzi a condurre la prima Partita del Cuore e tanti altri ricordi (video) - OptiMagazine : Quando convinsi Fabrizio Frizzi a condurre la prima Partita del Cuore e tanti altri ricordi (video)… - acquaconilsale : Throwback a quando alla scuola materna convinsi le maestre a fare la recita su Alice nel Paese delle Meraviglie e m… -

(Di lunedì 26 marzo 2018)è volato nell’altra dimensione. Non improvvisamente, perché aveva già avuto un problema durante una registrazione televisiva. Era ritornato, ma chi lo conosceva bene sa che non era più ilsolare di sempre.Inutile raccontare quanto fosse una persona speciale, lo sanno tutti. Io lonel 1992 a presentare ladeldella Nazionale Canallo stadio Olimpico di Roma su RaiUno. Lui veniva da un programma di enorme successo e stava per rinnovare il contratto con la RAI. Temeva che ladel, su cui ben pochi credevano, sarebbe stato un flop che avrebbe ridimensionato il suo peso contrattuale.Lo rassicurai, gli dissi di stare tranquillo e che non si sarebbe pentito. Così, lui in postazione e io sul campo raccontammo un evento storico che vide 80.000 persone riempire lo Stadio Olimpico come mai era accaduto. Alla faccia di chi, ...