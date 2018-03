Puigdemont resta in carcere in Germania

: #UltimOra Giudice tedesco conferma: #Puigdemont resta agli arresti #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Giudice tedesco conferma: #Puigdemont resta agli arresti #Canale50 - Jaume_00 : RT @omerociai: Puigdemont resta in carcere, in custodia cautelare, fino alla fine del processo per l’estradizione. Rajoy ha passato la pata… - Mr9Nuria : RT @omerociai: Puigdemont resta in carcere, in custodia cautelare, fino alla fine del processo per l’estradizione. Rajoy ha passato la pata… -

L'ex presidente del parlamento catalano,ininin attesa che la giustizia si pronunci su un'eventuale estradizione in Spagna. Lo ha deciso il tribunale Neumuenster di fronte al quale è apparso l'esponente politico catalano, arto in base a un mandato di cattura europeo emesso da Madrid. In Spagna è accusato di ribellione, sedizione e malversazione legate al processo per l'indipendenza della Catalogna.(Di lunedì 26 marzo 2018)