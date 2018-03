Puigdemont | Madrid | “Arresto è buona notizia” Indipendentisti | “Rieleggiamolo”

Catalogna : Madrid - arresto Puigdemont è buona notizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Spagna : Bizzotto (Lega) - inaccettabile arresto Puigdemont - Ue complice di Madrid : Vicenza, 26 mar. (AdnKronos) - “Arrestare per motivi politici l’ex Presidente della Catalogna Puigdemont e altri rappresentanti del popolo catalano, tutti democraticamente eletti in libere elezioni, è uno scandalo inaccettabile e una vergogna per tutta l’Europa. La politica delle manette e della rep

Catalogna : Madrid lancia caccia a Puigdemont e a esiliati catalani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Madrid prepara nuovo mandato cattura UE contro Puigdemont : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Puigdemont in Danimarca - Madrid rinuncia ad arresto : ... il leader indipendentista catalano ha mandato un messaggio: "Il 21 dicembre il popolo catalano ha mandato un messaggio all'Europa e al mondo. Non capitoleremo di fronte all'autoritarismo nonostante ...

Puigdemont a Copenaghen : 'Malgrado le minacce di Madrid - faremo governo' : In una motivazione molto 'politica', il gip Llarena ha accusato Puigdemont di 'provocazione' e di aver cercato l'arresto in Danimarca per propiziare la propria rielezione a distanza con la 'scusa' di ...

Madrid chiede l'arresto di Puigdemont : (ANSA) - Madrid, 22 GEN - La procura spagnola ha chiesto al giudice del Tribunale Supremo Pablo Llarena di riattivare il mandato d'arresto europeo contro il presidente uscente della Catalogna Carles ...

Barcellona sfida Madrid. I separatisti rieleggeranno Carles Puigdemont : Mariano Rajoy dovrà di nuovo fare i conti con Carles Puigdemont. I separatisti hanno vinto le elezioni in Catalunya e quindi rieleggeranno il presidente in esilio. Madrid dovrà di nuovo fare i conti con il leader indipendentista che il 17 gennaio verrà rieletto…Continua a leggere →