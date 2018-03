Psicosi meningite tra i giovani sardi | in centinaia in fila per la profilassi

Meningite - Psicosi a Ischia : situazione sotto controllo : “Al momento non esiste alcuna situazione epidemica per i casi di Meningite da Neisseria meningitidis (meningococco) verificatisi di recente sull’isola di Ischia“: lo spiega in una nota l’Asl Napoli 2 Nord. ”La Regione Campania sta attuando un attento e continuo monitoraggio dei casi di Meningite”. La situazione sull’isola viene monitorata a seguito della morte del 29enne Pasquale Maltese, deceduto ...