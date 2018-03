Psg | non solo Allegri | per la panchina c’è anche Antonio Conte

Psg - non solo Allegri : per la panchina c'è anche Conte : Secondo la stampa britannica i parigini sarebbero pronti a offrire un ricco contratto al tecnico del Chelsea

Psg - Meunier “licenzia” Emery : “Non ho più di 18 anni. Cambieranno tante cose - compreso l’allenatore…” : PSG, Meunier- “La tocca piano” Thomas Meunier. Il terzino del PSG rompe gli indugi e annuncia clamorose rivoluzioni in vista del prossimo anno per quel che riguarda la formazione parigina. Il giocatore ha fatto il punto della situazione in vista del suo futuro. “HO BISOGNO DI AFFERMARMI…” Meunier ha così annunciato: “Il club sa come […] L'articolo PSG, Meunier “licenzia” Emery: “Non ho ...

VIDEO CM.IT - Il Psg ha scelto Allegri. Belotti-Milan : non è finita! : ... anche oggi, venerdì 23 marzo 2018, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero, dal ritorno di fiamma del ...

Milan - non c'è solo il Psg su Donnarumma : Le parole di Mino Raiola di ieri allontanano nuovamente Gigio Donnarumma dal Milan . Sul portiere classe '99 c'è da tempo l'interesse del Paris Saint-Germain ma, come scrive il Corriere dello Sport , presto anche alcuni club della Premier potrebbero far arrivare le loro offerte in via Aldo Rossi.

Francia - Psg tranquillo su Neymar - il Nizza non molla Balo gratis : TOP FLOP ESTERO Niente sconti per Balo. E niente aumento per Neymar. Nizza e Psg prendono posizioni chiare sui rispettivi bomber. Il primo è dato in partenza a giugno, ma non a parametro zero, secondo ...

Psg - Dani Alves : 'Fuori dalla Champions perché il gruppo è poco unito. Neymar non è un burattino' : Si è interrotto agli ottavi di finale il cammino in Champions League del Paris Saint Germain, sconfitto nella doppia sfida contro il Real Madrid. Sfuma quindi il principale obiettivo stagionale del ...

Pronti a tutto per Max - l'Europa vuole Allegri : l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla : I tabloid inglesi scrivono di contatti avviatissimi per il dopo Wenger con il tecnico della Juve ma anche a Parigi si prepara la sostituzione di Emery

Diretta / Psg Metz (risultato finale 5-0) streaming video e tv : pokerissimo Psg - Metz non pervenuto : Diretta PSG-Metz info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Ligue 1 in programma al Parco dei Principi di Parigi.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Conte : 'Psg? Penso al Chelsea - non è cambiato nulla' : LONDRA - Antonio Conte vuole rispettare il suo contratto col Chelsea . A fronte dalle voci che arrivano dalla Francia e che lo vogliono in cima alla lista dei desideri del Paris Saint-Germain , il ...

Psg - i soldi non fanno la… Champions : Psg, i soldi non fanno la… Champions Puoi comprare tutto, ma non la felicità. Forse è un’affermazione fin troppo semplicistica e scontata, ma mai come nel caso del Psg e dei suoi padroni, è tanto vera. Dal 2011 ad oggi la famiglia Al Thani ha riversato milioni, anzi miliardi di euro nel suo giocattolo calcistico, […] L'articolo Psg, i soldi non fanno la… Champions proviene da NewsGo.

Psg - FLOP CHAMPIONS DA 1 MILIARDO/ Neymar se ne va? I tifosi italiano non perdonano Dani Alves su Astori : Dani Alves, FLOP CHAMPIONS col PSG e gli juventini non dimenticano: “Ciao mercenario, goditi la coppa”. Il web bianconero non si è dimenticato delle dichiarazioni del brasiliano(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:57:00 GMT)

Psg - Neymar : 'Triste per l'eliminazione e per non aver potuto aiutare i compagni' : 'Sono triste per la sconfitta, e ancor più triste per non aver aiutato i miei compagni di squadra sul campo'. Così l'attaccante del Paris Saint Germain, Neymar, indisponibile per un infortunio alla ...

Psg - nuovo flop Champions League/ Il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa : 400 milioni non bastano : PSG, nuovo flop Champions League, il Real e Cristiano Ronaldo sono altra cosa: 400 milioni non bastano. Nuova debacle parigina, che lascia l’Europa che conta agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:05:00 GMT)