Pronostico Messico-Croazia | 28-03-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: #Russia2018WorldCup Pronostico tabellone Ottavi di finale: Parte alta: Uruguay - Portogallo Francia - Croazia… - realpeppons : #Russia2018WorldCup Pronostico tabellone Ottavi di finale: Parte alta: Uruguay - Portogallo Francia - Croazia… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Amichevole Internazionale,diMercoledì 28 Marzo: al c.t croato, Zlatko Dalic, mancheranno diversi elementi chiave. Il, dopo il successo per 3-0 contro l’Islanda, affronta in amichevole laal AT & T Stadium di Arlington, in Texas. Entrambe, hanno staccato il pass per la fase finale del Mondiale in Russia. I messicani ha dominato il girone della zona Concacaf qualificandosi davanti a Costa Rica e Panama e come quinta Nazionale dopo i padroni di casa della Russia, il Brasile, l’Iran e il Giappone. Sei vittorie, tre pareggi e una sconfitta con 16 gol segnati e 7 incassati. ‘El Tri’ non perde da quattro incontri: l’ultima sconfitta risale al girone di qualificazione, quando all’ultima giornata venne sconfitto per 3-2 dall’Honduras. Poi un pari con il Belgio (3-3) e tre vittorie ...