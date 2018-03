Processo Ruby | ancora un rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi

SILVIO BERLUSCONI - RUBY TER : ANCORA A Processo/ Udienza a Milano il 9 maggio - la difesa "Accuse inconsistenti" : RUBY ter, SILVIO BERLUSCONI ANCORA a PROCESSO il prossimo 9 maggio: gup Milano, rinvio a giudizio anche per le 4 olgettine accusate di esser state corrotte per falsa testimonianza(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:24:00 GMT)

Ruby ter - un nuovo Processo a Berlusconi : 14.10 Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio nell'udienza preliminare milanese della vicenda Ruby ter in cui l'ex premier è accusato di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Il processo comincerà il prossimo 9 maggio A processo anche 4 "olgettine" nel filone con al centro i versamenti più recenti dell'ex premier alle giovani. "Accuse inconsistenti-commenta il legale di Berlusconi-dimostreremo l'estraneità alle stesse". ...

