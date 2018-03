Processo Matacena | Burlando e Berlusconi testimoni sull’operato di Scajola

Processo Matacena - Silvio Berlusconi : Il leader di Forza Italia e l’ex governatore della Liguria in tribunale per testimoniare al Processo contro l’ex ministro dell’Interno

Processo Breakfast - deputato Abrignani : “Scajola mi chiese di assumere la moglie di Matacena”. Pagata per non lavorare : Quasi un anno di contratto co.co.co. a progetto. Nessun recapito, nessun indirizzo, nessuna mail sulla quale contattare il lavoratore appena assunto per non fare nulla. Solo il codice Iban del conto corrente di una banca a Montecarlo dove accreditare 1200 euro al mese dal giugno 2013 all’aprile 2014. Un contratto “fittizio” costato in realtà 1600 euro al mese, compresi i contributi versati. Il deputato di Ala Ignazio Abrignani, ex Forza Italia, ...

Processo Matacena - l’ex ministro Scajola : “Il mio aiuto? Fu inopportuno - oggi non lo rifarei” : “L’aiuto ad Amedeo Matacena? È stato inopportuno”. Così Claudio Scajola ha definito il suo atteggiamento in favore dell’ex parlamentare di Forza Italia, oggi latitante a Dubai, dove si è rifugiato per scappare a una sentenza definitiva per concorso esterno con la ‘ndrangheta. Stamattina si è celebrata a Reggio Calabria l’ennesima udienza del Processo “Breakfast”, nato da un’inchiesta della Dia che, nel 2014, aveva portato all’arresto ...