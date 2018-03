Processo all' ex attivista M5S | Grillo al tribunale di Napoli Nord come testimone

Domenica In / Anticipazioni e ospiti : Cristina D’Avena - Serena Autieri e il “Processo a Ballando” (25 marzo) : Domenica In, Anticipazioni e ospiti di oggi, 25 marzo 2018: Cristina D’Avena, Serena Autieri e il “Processo a Ballando con le stelle" insieme a Cristina Parodi, temi e talk.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:54:00 GMT)

A Processo dopo l’inchiesta tv : “Condannate farmaciste e dottori per la truffa all’Asl con i medicinali” : Il «processone» contro farmacisti e medici per la vicenda delle cosiddette «ricette gonfiate» si avvia all’epilogo: era iniziato a fine settembre 2016, ieri c’è stata la discussione finale. Il verdetto del giudice Claudia Seddaiu è atteso il 6 luglio....

Maria Elisabetta Alberti Casellati - la “più berlusconiana” : dalla marcia contro il Processo Ruby alle leggi ad personam : La presidente del Senato del Parlamento del cambiamento, dei partiti che vogliono ribaltare tutto, ricorda certi vecchi fumetti di Marlene Dietrich: le sopracciglia lunghissime sugli occhi sempre a mezz’asta, la bocca mezza serrata. Sarebbe perfetta come soggetto di un dipinto del Settecento che ritrae l’aristocrazia in posa. Altera, rigida e quindi fedele, fino alle estreme conseguenze: compresa quella di diventare la carta di ...

Processo per l’alluvione di Genova : confermata la condanna a 5 anni per l’ex sindaca Vincenzi : I giudici della corte d’Appello di Genova si sono pronunciati nel Processo per i morti del Fereggiano, ultimo verdetto di merito prima di un eventuale passaggio di legittimità in Cassazione. Pena confermata per l’ex sindaca Marta Vincenzi, 5 anni di reclusione, per i reati di disastro, omicidio colposo plurimo e falso. Inferiori a quelle di primo g...

Il Processo di Appello per l’alluvione : A oltre sei anni di distanza dai fatti, i giudici si sono pronunciati in secondo grado sulla tragedia dei morti del Fereggiano del 2011. A giudizio l’ex sindaco e i suoi ex collaboratori

Londra : torturano - uccidono e bruciano ragazza alla pari. A Processo i datori di lavoro : È cominciato a Londra il processo per la morte di Sophie Lionnet, 21enne di origine francese, brutalmente uccisa dai suoi datori di lavoro Sabrina Kouider, 35 anni, e il compagno Ouissem Medouni, 40: la coppia l'avrebbe torturata, accusata ingiustamente di reati mai commessi, e ne avrebbe bruciato il cadavere.Continua a leggere

Mafia - comincia il Processo all’editore Ciancio : comune di Catania e Libera parti civili : No al comitato No Pua, sì al comune di Catania e all’associazione antiMafia Libera. Lo ha deciso la prima sezione penale di Catania ammettendo la costituzione delle parti civili che insieme all’ammissione dei testimoni ha rempito la prima udienza del processo per concorso esterno all’associazione mafiosa all’editore Mario Ciancio Sanfilippo. Il rinvio a giudizio era stato disposto dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il ...

Mario Ciancio - inizia il Processo all’editore e con lui alla città di Catania : Bianco Vincenzo, Sebastiano “Nello” Musumeci, Crocetta Rosario, Epifani Ettore Guglielmo, Ercolano Giuseppe, Meloni Giorgia e Stancanelli Raffaele hanno avuto l’onore di essere ricevuti da Ciancio Mario per scambiarsi con Lui profonde riflessioni sul destino della città, della Sicilia e del Paese. Nel loro complesso, si può dire, tutti costoro costituivano una classe dirigente. Con diverse affinità e competenze, ma ognuno tutto sommato ...

Al via Processo all'editore Mario Ciancio Sanfilippo : Nel tribunale di Catania, oggi prima udienza. L'editore e direttore del quotidiano La Sicilia è stato rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa - Si sta svolgendo in queste ore, ...

Strage Bologna - via a Processo Cavallini : ANSA, - Bologna, 20 MAR - A quasi 38 anni dal più grave attentato italiano del dopoguerra, prende il via un nuovo processo sull'esplosione alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 ...

Norberto Confalonieri - ex primario del Pini - a Processo : avrebbe rotto ossa 'per allenarsi' : Il processo prenderà il via il 6 giugno 2018 davanti ai giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano. Finisce, infatti, sotto processo per corruzione e lesioni Norberto Confalonieri , l'...

Monza - procede a porte chiuse il Processo per abusi alle stagiste nel centro estetico : A Monza prosegue a porte chiuse il processo contro il commerciante, titolare di un paio di centri estetici in Brianza, accusato di aver abusato di quattro stagiste minorenni, iscritte a un paio di ...

Diffamò Burioni - Red Ronnie a Processo : 'Accuse e allusioni' dopo la trasmissione Virus : Secondo il difensore di Red Ronnie, l'avvocato Guido Magnisi, si trattò di ' pieno diritto di cronaca ' nel ' dare spazio a un padre che faceva una critica ' nei confronti del medico.