Privacy | ok del Governo al Regolamento UE | cosa prevede il GDPR

Con Google Chrome 65 migliora la Privacy della Modalità Incognito : Con la versione 65 di Google Chrome, il browser ha anche bloccato l'acquisizione di schermate in Modalità in Incognito e reso più sicuro il multitasking L'articolo Con Google Chrome 65 migliora la privacy della Modalità Incognito proviene da TuttoAndroid.

Procura di Roma apre fascicolo sullo scandalo "Datagate" : «Possibili violazioni della Privacy di utenti italiani» : La Procura di Roma apre un fascicolo, al momento senza indagati o ipotesi di reato, sull'esposto presentato dal Codacons in relazione allo scandalo «Datagate» e il possibile...

Come cancellarsi da Facebook - o come avere il massimo della Privacy : È balzata agli onori della cronaca per aver utilizzato in maniera inappropriata i dati di 50 milioni di utenti Facebook, acquistandoli da una società di terze parti. In seguito ha mentito sulle ...

David di Donatello - Steven Spielberg : 'La Privacy bastione sacro della libertà' : 'Tutti desiderano la privacy, ultimo bastione sacro della libertà' dice Steven Spielberg oggi a Roma parlando del suo ultimo film 'Ready Player Onè in sala il 28 marzo in 500 copie distribuite dalla ...

WHATSAPP E FACEBOOK - NO A SCAMBIO DATI UTENTI/ Nessuna multa in cambio di garanzia della Privacy : WHATSAPP e FACEBOOK, no a condivisione dei DATI degli UTENTI: Nessuna multa in cambio di garanzia della privacy. Il servizio di messaggistica ha firmato un accordo con ICO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:08:00 GMT)

M5s - dal Garante della Privacy 32mila euro di multa al blog delle Stelle : Una multa da 32mila euro. È la sanzione emessa dal Garante della privacy all’associazione Rousseau, responsabile del trattamento dati del sito del Movimento 5 Stelle e notificato martedì scorso dai militari della guardia di finanza al presidente Davide Casaleggio nella sede milanese dell’ associazione. A raccontare la vicenda è Gianluigi Nuzzi su La Verità. La sanzione amministrativa nasce dall’istruttoria aperta ...

Privacy - quali sono i compiti del DPO? : In vista dell’entrata in vigore in tutti gli Stati dell’Unione Europea del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy (25 maggio), analizziamo quali devono essere i compiti del DPO. La figura del Data Protection Officer (DPO), da non confondere con il “titolare del trattamento” o con il “responsabile del trattamento”, può essere considerata come un’evoluzione della figura del “Privacy officer”. Tra gli incarichi assegnati al DPO ...

La malattia e l’intrusione nella Privacy del lavoratore per legge : di Paola Natale * Mala tempora currunt. Tralasciando quello che è ormai diventato un luogo comune, ossia l’annullamento dei diritti dei lavoratori e l’obnubilazione di tutte le conquiste, frutto di lotta e di coscienza di classe, appare evidente a tutti gli operatori del diritto come si sia verificata una completa spersonalizzazione del lavoro, o, più precisamente, dei lavoratori. Negli anni (dal 2003 in poi) abbiamo assistito ad una visione ...

Fa propaganda con le mail e i numeri dell'Ordine degli avvocati : esposto al Garante della Privacy per il candidato M5S Vaglio : Ennesima grana per i candidati del Movimento 5 Stelle. Questa volta è il turno di Mauro Vaglio, candidato nel collegio uninominale di Roma Portuense per il Senato ma, soprattutto, presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma. È in questa veste, infatti, che Vaglio avrebbe violato le norme sul trattamento dei dati personali, sollevando le proteste dei colleghi della Capitale. Il presidente degli avvocati ha usato la mailing list ...

Cybersecurity - meeting degli esperti a Milano. Soro - garante della Privacy : "La protezione online delle persone è la base di tutto" : Al via Itasec18, la seconda conferenza italiana sulla sicurezza informatica organizzata dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (Cini)....

Il garante della Privacy contro Amazon : "In questo caso - ha aggiunto - sembrerebbe quasi che i giganti che operano nell'economia digitale pensino già di robotizzare l'uomo: è una direzione sbagliata perché non può esserci progresso e ...

L'esperto. Braccialetto o smartphone - quello che conta è il rispetto della Privacy : PROFESSOR MARAZZA, docente di diritto del lavoro all'Università Luiss Guido Carli, se Amazon volesse far indossare il Braccialetto delle polemiche ai suoi dipendenti, potrebbe? La risposta non è così ...

Amazon - per il Garante della Privacy il braccialetto non si può usare : Roma, 2 feb. , askanews, Il bracciale elettronico Amazon 'sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia, ma anche in Europa'. Lo ha detto a Radio Radicale il ...

Garante della Privacy : concorso per funzionari - Connettività - : => concorso Inps: requisiti di accesso Per candidarsi è necessario conoscere la lingua inglese , aver conseguito la laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, aver maturato un'...