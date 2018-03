Primo trailer di The Originals 5 | le lacrime di Klaus e il sangue di Elijah

The Originals 5 ultima stagione : Primo trailer e tutte le anticipazioni : The Originals 5 ultima stagione: quando inizia, numero episodi, primo trailer, nuovo nemico e altre anticipazioni Manca poco al ritorno di The Originals: il prossimo 20 aprile tornerà in onda la serie tv con Klaus, Elijah e tutti gli altri vampiri originali! Si tratta della quinta e ultima stagione del telefilm: dopo The Vampire Diaries, […] L'articolo The Originals 5 ultima stagione: primo trailer e tutte le anticipazioni proviene da ...

Karate Kid - il Primo trailer il Cobra Kai riapre i battenti : Sono passati 34 anni da quando con un incredibile calcio Daniel LaRusso vinse il suo primo torneo di Karate e riuscì a sconfisse il bullo della scuola e suo acerrimo avversario Johnny Lawrence: dopo Karate Kid arriva Cobra Kai con un nuovo trailer lungo. Cobra Kai, anticipazioni e curiosità La saga prodotta da You Tube Red dal titolo Cobra Kai riporta su un tatami due vecchi avversari, ossia Johnny Lawrence – William Zabka e Daniel ...

Gli sviluppatori di Oxenfree pubblicano il Primo trailer per il loro prossimo gioco intitolato Afterparty : Dopo la loro acclamata avventura indie Oxenfree, rilasciata nel 2016, lo sviluppatore Night School Studio è pronto per lavorare al suo prossimo progetto, intitolato Afterparty, per il quale è stato rilasciato il primo trailer riportato da Dualshockers.Night School Studio ha pubblicato il primo trailer di gameplay per il suo gioco dove tutto ruota intorno alla storia di due amici di nome Milo e Lola, due migliori amici recentemente deceduti e ...

Cobra Kai - ecco il Primo trailer della serie su Karate Kid : 34 anni dopo il primo film, la situazione dei protagonisti di Karate Kid sembra essersi ribaltata: non pago di essere stato battuto dal suo rivale Daniel LaRusso, in passato l’outsider del gruppo e ora venditore di successo, Johnny Lawrence ha perso lo smalto di un tempo ed è oggi un adulto senza prospettive. Questa è il punto di partenza di Cobra Kai, la serie originale di YouTube Red che fa ripartire a distanza di decenni la storica ...

Dragon Ball Super - Primo teaser trailer del film : Indietro 21 marzo 2018 2018-03-21T12:21:56+00:00 ROMA – Un saiyan non ha limiti… Toei Animation ha svelato il primo teaser trailer del film di Dragon Ball Super. Il 20esimo lungometraggio di Dragon Ball uscirà nelle sale giapponesi il 14 dicembre. Il film di Dragon Ball Super (al momento intitolato semplicemente Dragon Ball Super), sarà un sequel […]

Cloak & Dagger - il Primo trailer della nuova serie Marvel : Non c’è ormai fine alle nuove produzioni legate al mondo dei supereroi, in particolare a quelli Marvel Comics: quest’estate farà il suo debutto, infatti, anche una nuova serie tv intitolata Cloak & Dagger, che andrà a rivolgersi in particolare al pubblico giovane. Protagonisti sono due adolescenti che, innamorandosi, scoprono anche come gestire i loro misteriosi poteri. In queste ore è stato diffuso il primo trailer che ci fa ...

Il film su Harry e Meghan prende forma con il Primo trailer : Indietro 19 marzo 2018 2018-03-19T15:07:46+00:00 ROMA – A due mesi esatti dal matrimonio dell'anno, comincia a prendere forma il film su Harry e Meghan. Harry & Meghan: A Royal Romance diventa realtà nel primo trailer rilasciato da Lifetime, il canale in cui andrà in onda il 13 maggio alle 20. Il film racconterà la storia […]

Dark Souls Remastered per Switch : un video mostra un'analisi del Primo trailer : Dark Souls Remastered arriverà su Nintendo Switch, questa non è ovviamente una novità, il titolo di From Software sbarcherà sull'ibrida di Nintendo a maggio e, come saprete, il comparto tecnico subirà qualche aggiustamento, anche se fino a questo momento non è stato svelato nulla di preciso al riguardo.In rete si è parlato di una versione per Switch che girerà a 1080p e 30 fps e le dichiarazioni degli sviluppatori, che confermavano un comparto ...

Pubblicato il Primo trailer di 'Animali fantastici : i crimini di Grindelwald' : Harry Potter, si sa, è molto più che una semplice saga. È difficile poter descrivere cosa realmente rappresenti se non pensandolo come un mondo parallelo fatto di sogni ed incantesimi che ha catturato i cuori di milioni di lettori e telespettatori. A Londra le prime cose che si trovano tra le bancarelle di Camden Town sono le maglie rappresentanti il simbolo dei doni della morte o quelle con la celebre frase di Hermione Granger "It's Leviòsa, ...

Shadow of the Tomb Raider è realtà : Primo teaser trailer e data di uscita ufficiale : Dopo i leak di ieri arriva finalmente la conferma ufficiale con tanto di teaser trailer: Shadow of the Tomb Raider è realtà e sarà già disponibile nel corso di questo 2018.Il nuovo titolo incentrato sull'avventuriera Lara Croft sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One il 14 settembre 2018. Ecco il breve teaser trailer in attesa del reveal completo che avverrà il 27 aprile.News in aggiornamentoRead more…

«Animali Fantastici 2» : il Primo trailer con Jude Law-Silente : Sfila per i tetti di Parigi con addosso una mantellina grigiastra, un cappello a tesa stretta, il sorriso di sempre. È Jude Law, che lascia la papalina di Lenny Belardo per stringere la bacchetta di sambuco di Albus Silente, mago professionista e futuro preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Lo vediamo per la prima volta nel nuovo trailer ufficiale di Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald, secondo capitolo dello ...

Animali Fantastici : I Crimini di Grindelwald - il Primo teaser trailer : Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald della Warner Bros. Pictures è la seconda delle cinque nuove avventure del Wizarding World™ di J.K. Rowling. Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d'America), con l'aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). Tuttavia, come […]

Animali fantastici e dove trovarli 2 - ecco il Primo teaser trailer. Nel cast Eddie Redmayne Johnny Depp e Jude Law : Arriverà in sala solo a novembre, ma l’attesa per il secondo capitolo di Animali fantastici e dove trovarli è già grande. Le primissime immagini del primo taeser trailer ufficiale del nuovo film Animali fantastici: i crimini di Grindelwald sono state rilasciate da Warner Bros. Alla fine del primo capitolo, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp), viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), ...