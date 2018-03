Prime foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni con Leone | polemiche sul web per il

Arrivano le Prime foto sul documentario di Wenders su Papa Francesco : Il film mostra il Papa nel corso dei suoi numerosi viaggi per il mondo, con immagini che lo riprendono mentre parla alle Nazioni Unite, affrontando il Congresso degli Stati Uniti, mentre si unisce al ...

Prime foto render OnePlus 6 (video) in rosso - nero e viola : troppo simile all’iPhone X? : Oggi vi presentiamo il OnePlus 6 nelle Prime foto render ma anche in un video nato raccogliendo tutti gli ultimi rumor sul top di gamma del produttore cinese. L'ammiraglia arriverà senz'altro nel secondo trimestre di questo 2018, come ribadito dagli stessi vertici del brand e con ogni probabilità, sarà il mese di giugno quello prescelto per il lancio. Cosa ci aspetta più esattamente? Oramai sembra alquanto certo che il OnePlus 6 avrà un look ...

Le lacrime di Fedez e Chiara Ferragni dopo il parto : le Prime foto con Leone in ospedale : Fedez e Chiara Ferragni dopo il parto appaiono sereni e molto innamorati! Nella notte tra il 19 e il 20 marzo è nato a Los Angeles il piccolo Leone Lucia. Sono bastate 24 ore di totale silenzio sui social network per impensierire i fan e i followers della coppia, abituati a condividere tanti momenti della loro giornata su Instagram. Nella tarda mattinata di martedì 20 marzo, il lieto annuncio: Chiara Ferragni ha partorito Leone, con un ...

Fedez e Chiara Ferragni - le Prime foto social di Leone : Se prima di diventare genitori i profili social di Chiara Ferragni e Fedez erano un cumulo di foto e stories a ogni ora del giorno e della notte, figuriamoci cosa succederà ora che sono diventati genitori del piccolo Leone, venuto al mondo il 19 marzo in quel di Los Angeles. Un primo assaggio lo stiamo già avendo, perché pur tra allattamenti e riposo dalle fatiche del parto, la fashion blogger e il suo compagno trovano sempre il tempo di ...

Amazon Prime foto : come funziona : Ogni minuto, nel mondo, vengono scattate e caricate nel web circa 1800 Foto. Questo dato, per alcuni insignificante, ci dà la dimensione di quanto gli smartphone vengono utilizzati per catturare immagini e condividerle con gli altri utenti in giro per il mondo. A questo successo hanno senza dubbio contribuito le prestazioni Fotografiche, cresciute in maniera esponenziale negli ultimi anni. Non è tutto qui però: il proliferare di servizi per ...

Prime foto dal set di Big Little Lies 2 : Renata e Madeline di nuovo in città : I fan le hanno desiderate tanto e alla fine il miracolo è avvenuto e le Prime foto dal set di Big Little Lies 2 lo confermano. La serie ha ottenuto una seconda stagione contro ogni pronostico iniziale e tutto grazie ai fan che lo hanno chiesto in tutti i modi possibili e ai premi che la serie ha portato a casa a conferma che si è fatto un ottimo lavoro. Le Prime foto dal set di Big Little Lies 2 confermano il ritorno di Renata e Madeline in ...

L'Amica Geniale : online le Prime foto : I rumors avranno ragione? Ritorniamo, infine, in campo Netflix per annunciare l'arrivo, stavolta imminente e concreto, di un altro atteso remake della piattaforma streaming, ovvero quello di Lost ...

L'amica geniale - le Prime foto della serie tv tratta da Elena Ferrante : Rivelate le attrici che interpreteranno, da bambine e da adolescenti, le protagoniste della tetralogia di Elena Ferrante famosa in tutto il mondo

L’amica geniale - le Prime foto della serie tv tratta da Elena Ferrante : (foto: Eduardo Castaldo) Non paga di aver conquistato il mondo con i propri romanzi, Elena Ferrante è pronta ad affermarsi anche nel mondo della produzione seriale per la tv. Infatti arriverà presto L’amica geniale, la serie in otto episodi diretti dal regista Saverio Costanzo e realizzata da un’inedita alleanza che vede Hbo, Rai e Tim Vision unire le forze, con la produzione di Wildside e Fandango. Le riprese delle storie tratte dai ...

Giorgia Palmas e Filippo Magnini - le Prime foto insieme : "È successo per caso" : Galeotta è stata la settimana della moda milanese, almeno così sembra. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sembrano essere molto presi nella loro love story, anche se è un amore...

Le Prime foto del docu-film su Aldo Moro con Sergio Castellitto : Il settimanale Chi pubblica in eslcusiva nel numero in edicola da mercoledì 14 marzo le prime immagini dal set del docu-film Il professore. Il professore è un film incentrato sulla vita di Aldo Moro , ...

Iniziate le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists : Prime foto di Janel Parrish e Sasha Pieterse : Dopo annunci, rivelazioni e anticipazioni, hanno preso finalmente il via le riprese di Pretty Little Liars The Perfectionists, lo spin off della serie Freeform portata al successo da Lucy Hale, Shay Mitchell, Troian Bellisario, Ashley Benson ma anche Janel Parrish e Sasha Pieterse, anello di congiunzione tra i due show. A confermare l'inizio delle riprese non poteva essere che lei, la showrunner di Pretty Little Liars e di questo spin off, I. ...

“Fidanzata a 5 stelle”. Luigi Di Maio allo scoperto : Prime foto insieme a lei. Tra una manovra per il governo e un’altra - il leader grillino si concede un relax con la sua nuova compagna. Eccola : Se la formazione del nuovo governa sembra un affare sempre più nebuloso, con il Pd che si defila e la spalla della Lega che non sembra troppo solida, Luigi Di Maio, leader campano dei M5s sembra avere le idee chiare, almeno in amore. L’ormai ex vicepresidente della camera (futuro premier?) è stato infatti beccato dai paparazzi mentre si gode una giornata di relax a Marsala in compagnia della sua nuova compagna, manco a dirlo, attivista ...

Prime foto di Megan Montaner sul set di Lontano da Te : i dettagli sulla serie di Canale 5 con l’ex Pepa de Il Segreto : Le Prime foto di Megan Montaner sul set di Lontano da Te arrivano dritte dritte dai social e mostrano la Pepa de Il Segreto in un bellissimo abito alle prese con il suo co-protagonista Alessandro Tiberi. Toccherà a loro darà un volto ai due protagonisti della nuova romantic comedy di Canale 5 e Mediaset Spagna, ovvero Lontana da Te. La Pepa de Il Segreto dovrebbe tornare su Canale 5 proprio a fine di questo anno o agli inizi del prossimo ...