Presentato il Giro d' Italia donne

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 2018 – Presentato il percorso : 10 tappe - 2 cronometro e tanta salita : A Roma è stato Presentato il Giro d’Italia Under 23 2018, corsa a tappe che è stata rilanciata lo scorso anno dopo quattro anni di assenza. Sono previste ben dieci frazioni dal 7 a 16 giugno per un totale di circa 1200km tra Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Si partirà da Forlì con un cronometro di 4,7km e si arriverà a Ca’ del Poggio con un’altra sfida contro le lancette di 21,2km. Nel mezzo gli interessanti arrivi ...