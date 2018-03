Prescrizione e monitoraggio nelle infezioni respiratorie | la terapia antibiotica

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Questo post è a cura di Marcello Ciccarelli, Specialista in Tisiologia e Malattie dell'Apparato respiratorioLa bassa percentuale di diagnosi eziologiche (20-30% dei casi ricoverati), l'ampia variabilità degli aspetti clinici con forme di scarsa rilevanza fino a quelle dal decorso gravissimo e fulminante, lo scenario epidemiologico in continua trasformazione in relazione a categorie di pazienti non semplici da classificare e a patogeni sempre più agguerriti per l'estendersi dell'antibiotico-resistenza e l'affiorare di popolazioni batteriche un tempo prive di patogenicità, l'incalzante domanda di farmacoeconomia fanno delleargomento di estrema attualità ed importanza e di non rara complessità.Le linee guida, elaborate da conoscenze di ordine epidemiologico, microbiologico, farmacologico e clinico-radiologico (elementi su ...