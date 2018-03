Premio Nobel Shiller | guerra commerciale provocherà crisi economica e caos Trump uno

Giallo in Usa - Premio Nobel Negishi vagava senza meta con il cadavere della moglie in auto : Nessuno ne aveva più notizie da una settimana, poi oggi la scoperta che ha lasciato di stucco la polizia locale. Gli agenti hanno trovato il professore Ei-ichi Negishi, 82 anni, Premio Nobel vinto nel ...

Papa Francesco a Pietrelcina : 'I giovani trovino lavoro qui. Agli anziani Premio Nobel' VIDEO : 'Questo umile frate cappuccino ha detto nel suo discorso nel piazzale antistante l'Aula Liturgica di Piana Romana ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto ...

Papa Francesco : 'Mi piacerebbe si desse il Premio Nobel agli anziani' : "Mi piacerebbe che una volta si desse il Premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità". Lo ha detto Papa Francesco, parlando 'a braccio', durante il suo incontro con i fedeli a Pietrelcina.

Il Premio Nobel Ei-ichi Negishi trovato in stato confusionale e la moglie morta in una discarica : Ei-ichi Negishi, scienziato vincitore del premio Nobel per la chimica nel 2010, era scomparso all'inizio della settimana con la moglie. Nelle ultime ore la scoperta: lui è stato trovato in stato confusionale in strada mentre lei giaceva cadavere in una discarica a circa 300 chilometri dalla loro abitazione, nello stato dell'Indiana. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Mistero in Illinois : il Premio Nobel Ei-Ichi Negishi in stato confusionale - la moglie Sumire Negishi trovata morta in una discarica : Il Nobel trovato in stato confusionale, sua moglie morta. È giallo sull'incidente che ha visto coinvolto Ei-Ichi Negishi, 82enne chimico giapponese vincitore del premio Nobel, e la moglie Sumire Negishi 80 anni.Lunedì era stata segnalata la scomparsa del chimico che insegna alla Purdue University nel vicino stato dell'Indiana, e di sua moglie. La polizia li ha trovati martedì mattina a circa 320 miglia a nord-est della loro ...

Stephen Hawking - sognava di superare Einstein e scommetteva enciclopedie di baseball con il Premio Nobel Thorne : Stephen Hawking, scomparso nella notte all’età di 76 anni, è stato molto più di uno scienziato rivoluzionario. Forse dopo Albert Einstein nessuno studioso ha saputo colpire così tanto l’immaginario collettivo. Con le sue parole, con le sue riflessioni, su Dio o gli alieni, condite sempre da un’ironia fuori dal comune. A chi si lasciava vincere dalla depressione diceva scherzando: “Se ti senti in un buco nero, sappi che c’è una via d’uscita”. Il ...

Stephen Hawking : ecco perché non hai mai vinto il Premio Nobel per la Fisica : Stephen Hawking, morto oggi all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge, è stato uno degli astrofisici più influenti della storia di tutti i tempi, considerato da molti come il genio di un’intera generazione. Autore di “A Brief History of Time”, Hawking è stato una leggenda vivente nel campo della cosmologia. Era famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sulla relatività, che hanno rivoluzionato il modo di vedere e studiare ...

Scotti sulle dichiarazioni di Luc Montagnier : “Un Premio Nobel non dovrebbe mettersi in ridicolo” : «Quando si affronta il tema dei vaccini è bene che si faccia molta attenzione. E’ bene fare solo affermazioni che non possano essere travisate e strumentalizzate. Voglio ironicamente sperare che il senso delle affermazioni di Luc Montagnier, che inevitabilmente prestano il fianco alla propaganda no vax, siano il frutto di una traduzione poco fedele. Proprio lui, che ha vinto un Nobel per la medicina, non dovrebbe continuare a mettersi in ...

È morto Pierluigi Pirandello - ultimo erede della famiglia del Premio Nobel : Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo e scrittore siciliano premio Nobel Luigi Pirandello e figlio di Fausto, artista figurativo di grande talento della Scuola Romana, è morto ieri a Roma all'...

Usa - morto Blobel Premio Nobel medicina : 6.30 E' morto a 81 anni Gunter Blobel, biologo molecolare che nel 1999 vinse il premio Nobel per la medicina. Il suo merito quello di aver scoperto dei segnali intrinseci delle proteine che governano la loro posizione e il loro trasporto all'interno della cellula. Gli esperimenti hanno rivelato un comportamento delle proteine come se avessero uno 'zip code', una sorte di codice postale virtuale che le guida esattamente li' dove servono, che ...

I Metallica riceveranno il 'Premio Nobel della musica' - : Il Polar prize svedese, dal 1992, viene assegnato a diverse personalità del mondo della musica, dal pop alla classica contemporanea. È la prima volta che se l'aggiudica una band metal