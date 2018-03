Potenza | calci e pugni ai disabili che dovevano curare | coinvolti medici e un religioso

Pomigliano Calcio - Nappi : «Tenuto il Potenza nella sua metà campo» : NAPOLI - La mano di Nappi si è vista subito. Il Pomigliano ha ritrovato il suo allenatore e ha tenuto testa alla corazzata della Serie D, il Potenza, perdendo 0-1 dopo una grande partita giocata. "Mi ...

Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata - indagato per riciclaggio - è stato escluso dal M5S : Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio e candidato per il Movimento 5 Stelle alla Camera in Basilicata, è stato escluso dal M5S perché si è scoperto essere indagato a Siena per riciclaggio. Lo ha scritto il leader del M5S Luigi Di Maio The post Il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio, è stato escluso dal M5S appeared first on Il Post.

Salvatore Caiata indagato per riciclaggio : è candidato con M5s e presidente Potenza Calcio : Salvatore Caiata, 46 anni, imprenditore nel settore della ristorazione e presidente del Potenza Calcio, è indagato a Siena per riciclaggio. Un'altra grana per i 5 stelle, dato che Caiata è anche candidato in Basilicata nelle liste del movimento guidato da Luigi Di Maio. Lo riporta un articolo pubblicato sul Corriere della sera.Coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per ...

