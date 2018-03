optimaitalia

Potentissimo OnePlus 6 anche con 6 GB di RAM: primo confronto con Galaxy S9

(Di lunedì 26 marzo 2018) Manca ancora un po' di tempo alla presentazione ufficiale del nuovo6, visto che con ogni probabilità la presentazione del nuovo smartphone Android si terrà tra aprile e giugno, eppure in questi giorni stanno già venendo alla luce alcune informazioni molto interessanti sul gioiellino. Vedere per credere quanto trapelato oggi 26 marzo, con la presunta apparizione del device su GeekBench ed ila distanza con un top di gamma come il cosiddetto SamsungS9.Entriamo subito nel merito, perché i valori offerti dal possibile6 sono chiari. Parliamo di 2535 punti in single core e 8632 in multi core. Davvero niente male,se voglio aggiungere un paio di considerazioni personali. Se da un lato è vero che il SamsungS9 si assesti su valori superiori (3.684 e 8.894), soprattutto sul versante single core (per non parlare del fratello maggiore, il ...