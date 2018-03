Pop Sondrio | proposto aumento capitale a servizio acquisto Cassa Risparmio Cento

Banca Pop olare Sondrio - si riaccende l'appeal speculativo : Vigoroso rialzo per Banca Popolare di Sondrio , che passa di mano in forte guadagno, con un +3,65%. Sulle azioni torna l'interesse degli investitori dopo che la Corte Costituzionale ha confermato la ...

Pop . Sondrio sale in Borsa dopo Consulta : ANSA, - MILANO, 22 MAR - La Banca Popolare di Sondrio sale del 3,9% in Piazza Affari, dopo la decisione di ieri della Consulta , che ha 'promosso' la riforma delle banche popolari. Il titolo ha quindi ...

Borsa Milano piatta - su Pop Sondrio - Tim : ANSA, - Milano , 22 MAR - Piazza Affari si avvicina alla parità , -0,05%, dopo i primi scambi, con Terna che, con i conti e il piano, è in coda al listino , -1,6%, . All'indomani del via libera della ...

Banche : con sentenza Consulta Pop Bari e Pop Sondrio più vicine a spa : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – A dicembre 2016 avevano rinviato le assemblee straordinarie per la trasformazione in spa a data da destinarsi, in attesa che si chiarissero i profili di costituzionalità della riforma delle popolari. Ora, Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Sondrio potrebbero trovarsi costrette a convocare in tutta fretta i loro soci per cambiare lo statuto. La Corte Costituzionale ha ritenuto “infondate” le ...