Pop Sondrio | 40 mln aumento per Cento

Pop Sondrio - proposto aumento capitale a servizio acquisto Cassa Risparmio Cento : Teleborsa, - Il CdA di Banca Popolare di Sondrio ieri ha deliberato di convocare l'assemblea straordinaria dei soci, in prima seduta il 27 Aprile 2018 e in seconda seduta il 28 Aprile 2018, per ...

Banca Popolare Sondrio - si riaccende l'appeal speculativo : Vigoroso rialzo per Banca Popolare di Sondrio , che passa di mano in forte guadagno, con un +3,65%. Sulle azioni torna l'interesse degli investitori dopo che la Corte Costituzionale ha confermato la ...

Pop. Sondrio sale in Borsa dopo Consulta : ANSA, - MILANO, 22 MAR - La Banca Popolare di Sondrio sale del 3,9% in Piazza Affari, dopo la decisione di ieri della Consulta, che ha 'promosso' la riforma delle banche popolari. Il titolo ha quindi ...

Borsa Milano piatta - su Pop Sondrio - Tim : ANSA, - Milano, 22 MAR - Piazza Affari si avvicina alla parità , -0,05%, dopo i primi scambi, con Terna che, con i conti e il piano, è in coda al listino , -1,6%, . All'indomani del via libera della ...

Piazza Affari : accelera Banca Popolare di Sondrio : Grande giornata per l' istituto di credito lombardo , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Banche : con sentenza Consulta Pop Bari e Pop Sondrio più vicine a spa : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – A dicembre 2016 avevano rinviato le assemblee straordinarie per la trasformazione in spa a data da destinarsi, in attesa che si chiarissero i profili di costituzionalità della riforma delle popolari. Ora, Banca Popolare di Bari e Banca Popolare di Sondrio potrebbero trovarsi costrette a convocare in tutta fretta i loro soci per cambiare lo statuto. La Corte Costituzionale ha ritenuto “infondate” le ...

Banche Popolari alla Consulta : Pop Bari e Sondrio in attesa : Non solo le Banche e il mondo della finanza ma soprattutto i piccoli soci aspettano con ansia l'udienza finale della Corte Costituzionale sulla riforma delle Banche popolari che avrà luogo martedì 20 marzo. Il verdetto ...

Caduta vertiginosa di Banca Popolare di Sondrio sul mercato : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito lombardo , che tratta in perdita del 2,63% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Popolare di Sondrio rileva un allentamento della ...