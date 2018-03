Pomeriggio 5 | Barbara D’Urso rende omaggio a Fabrizio Frizzi

Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso ricorda Fabrizio Frizzi : Oggi, lunedì 26 marzo, alle 17.10 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice ricorderà Fabrizio Frizzi?(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:58:00 GMT)

Barbara d’Urso omaggiata da Enzo Savastano a Pomeriggio 5 : Pomeriggio Cinque: Enzo Savastano dedica una canzone a Barbara d’Urso Barbara d’Urso, è inutile negarlo, è una delle conduttrici più amate di sempre. In molti, sui social o in diretta televisiva, hanno elogiato le sue doti da conduttrice e il suo bell’aspetto, ma mai nessuno le aveva dedicato una canzone. O meglio: nessuno dopo Vasco Rossi le aveva dedicato una canzone. Ci ha pensato Enzo Savastano a scrivere un pezzo tutto ...

Pomeriggio 5/ "Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello" : Belen Rodriguez "scartata" ecco perché... : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: prima della padrona di casa di POMERIGGIO 5, Mediaset aveva puntato su Belen Rodriguez, alla fine scaricata.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Pomeriggio 5/ "Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello" : la reazione del pubblico : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: l'annuncio ufficiale arriva da un comunicato Mediaset, letto dalla conduttrice nel corso di Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:38:00 GMT)

Barbara D'Urso - arriva la conferma : 'Condurrà il Grande Fratello ma non molla Pomeriggio 5 e Domenica Live' : In apertura di puntata a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha accennato alle voci sulla nuova edizione del Grande Fratello che la vorrebbero come conduttrice del reality . La conduttrice ha aperto dicendo ...

Barbara D'Urso si arrabbia in diretta a Pomeriggio Cinque - : La prima parte del rotocalco televisivo è dedicata alla cronaca e la padrona di casa è tornata sull'omicidio di Terziglio. Immacolata Villani, 31 anni, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, è ...

Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso ospita Paola Di Benedetto (oggi - 20 marzo 2018) : Oggi, martedì 20 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ospita Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei famosi. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 15:00:00 GMT)

Barbara D'Urso va al Gf e lascia Domenica Live-Pomeriggio 5? L'indiscrezione fa tremare i fan : FUNWEEK.IT - È di ieri la notizia bomba che Barbara D'Urso ha agguantato lo scettro di conduttrice del Grande Fratello 2018 battendo la concorrenza della favoritissima omonima Palombelli: che i fan ...

Riccardo Signoretti - trash a Pomeriggio 5/ Video - “Pensa se Ilaria Dalle Palle...” : Barbara d'Urso sconvolta : Riccardo Signoretti, trash a Pomeriggio 5: Video. “Pensa se Ilaria Dalle Palle...”. Barbara d'Urso sconvolta dopo la battuta. Ora Mediaset potrebbe allontanarlo nuovamente?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Paola Caruso bacia un uomo/ L’ex Bonas ha un nuovo amore? Barbara d’Urso svela il mistero (Pomeriggio 5) : Paola Caruso bacia un misterioso uomo, L’ex Bonas ha un nuovo amore? Barbara d’Urso svela il mistero durante Pomeriggio 5 dopo la missiva di Luciana Littizzetto a C'è Posta per te.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 17:43:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso ospita Patrizia Rossetti e la sua Perla : Oggi, venerdì 16 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento della settimana con POMERIGGIO 5 condotto da Barbara D’Urso. In studio Patrizia Rossetti.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 12:45:00 GMT)

Barbara d’Urso vola a Roma con Pomeriggio 5 : il motivo : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso lascia gli studi di Milano Barbara d’Urso oggi tornerà in diretta con Pomeriggio 5 dagli studi di Roma. A dare l’annuncio è stata la conduttrice napoletana attraverso i suoi canali social. Barbara infatti ha caricato sulla sua pagina Instagram una foto in cui è apparsa alla stazione di Milano Centrale vicino ad un treno Freccia Rossa: la d’Urso non ha scritto esplicitamente il posto in ...

Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso in diretta da Roma (oggi - 15 marzo 2018) : Oggi, giovedì 15 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento settimanale con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso in diretta da Roma.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:55:00 GMT)