Polesine Parmense PR | dal 14 al 16 aprile 2018 la prima edizione del Grande Festival

meteoweb.eu

: Da oggi è aperto il museo del Culatello a Polesine Parmense. Un tempio per il re dei salumi realizzato grazie ai fr… - ChiccaFraFra : Da oggi è aperto il museo del Culatello a Polesine Parmense. Un tempio per il re dei salumi realizzato grazie ai fr… - giuseppecocco : Retweeted Giuseppe Cocco (@giuseppecocco): Retweeted Explore Molise (@MoliseBT): #Travel #news dal mondo: Apre il… - giuseppecocco : RT @giuseppecocco: Retweeted Explore Molise (@MoliseBT): #Travel #news dal mondo: Apre il Museo del culatello a Polesine Parmense -> https… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Abitante della golena sin dal 1882, la famiglia Spigaroli ha l’acqua delFiume nelle vene. Per anni, i fratelli Luciano e Massimo – nomi che non possono che fare pensare a quell’universo del gusto noto come Antica Corte Pallavicina di(PR) – hanno cercato di far crescere un’idea di territorio “Gastro-Fluviale”, fatto di zone umide con un microclima speciale legato al Po, dove da secoli si è sviluppato un incrocio di culture, un sistema complesso di “uomini” e di “prodotti” che hanno dato vita a una cucina diinteresse. Dalla riflessione circa la necessità di difendere questa identità liquida e di nebbia, costantemente messa a repentaglio dalla tendenza cieca alla globalizzazione, è nata l’idea di promuovere un momento importante, che permetta alle “genti d’acqua” di incontrarsi, ...