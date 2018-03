Pil | Istat | prosegue espansione area euro

Istat : Pil +0 - 3% nel quarto trimestre : Nel quarto trimestre del 2017 il prodotto interno lordo , Pil, , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato ...

Pil - Istat conferma le stime : +0 - 3% nel quarto trimestre del 2017 - +1.6% su base annua : Nel 2017 il Pil corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,5%. Si fa notare che il 2017 ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al 2016. La variazione acquisita per il 2018 è pari a +0,5%

Istat - Gentiloni : 'Su Pil e debito dati incoraggianti - ora cerchiamo di non andare fuori strada' : 'Non dobbiamo disperdere l'occasione che abbiamo davanti, perché la transizione del nostro sistema industriale è riuscita a reggere la sfida della...

Istat - disoccupazione giovanile ai minimi. Nel 2017 il Pil è cresciuto dell'1 - 5% : A gennaio la disoccupazione risale all'11,1% ma aumentano anche le persone che cercano lavoro. Gentiloni esulta: "Crescita finalmente rilevante"

Istat - Pil +1 - 5% nel 2017 - al top da 2010 : 12.09 Nel 2017 il Pil è cresciuto dell'1,5%, un rialzo massimo dal 2010 (+1,7%). Lo comunica l'Istat, rivedendo al rialzo la stima sulla media dei 4 trimestri. Il dato è in linea con la Nota di aggiornamento del Def. Il rapporto debito/Pil è pari al 131,5% in calo rispetto al 132% del 2016. Il rapporto deficit/Pil è sceso all'1,9% contro il 2,5% dell'anno precedente. E' il risultato migliore da 10 anni,ma non include gli effetti dei ...

Istat : Pil a +1 - 5% nel 2017 - ai massimi dal 2010 : Roma, 1 mar. , askanews, Crescita ai massimi da dieci anno per l'economia italiana. Nel 2017 il prodotto interno lordo ha registrato un aumento dell'1,5% toccando il livello più alto dal 2010 , era al +1,7%, . Lo ha reso noto l'Istat. Il dato è in linea con le ...

Istat : nel 2017 deficit-Pil cala all'1 - 9% : Roma, 1 mar. , askanews, Nel 2017 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, misurato in rapporto al Pil, è stato pari al -1,9%, a fronte del -2,5% del 2016. Lo ha reso noto l'Istat ...

Istat - a gennaio risale disoccupazione Aumentano contratti a termine - giù gli altri. Pil a 1 - 5% - massimo rialzo dal 2010 : Aumenta la disoccupazione, i nuovi contratti sono perlopiù a termine. Il Pil del 2017 si conferma all’1,5% e segna il rialzo massimo dal 2010, ma la ripresa è ancora debole. E’ quanto emerge dalle stime provvisorie dell’Istat su lavoro e conti pubblici. Dati che finiranno, giocoforza, al centro degli ultimi giorni di campagna elettorale. Sul primo fronte resta una situazione di luci e ombre, sull’economia si conferma una ...