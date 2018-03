Piede diabetico | nuova tecnica al Neuromed

Medicina - Neuromed : il Piede diabetico si rigenera con le cellule del paziente : Usare cellule dello stesso paziente per avviare un processo di rivascolarizzazione capace di sanare le lesioni causate dal piede diabetico , scongiurando l’amputazione dell’arto. E’ questa la nuova frontiera della Medicina rigenera tiva messa a punto dagli specialisti dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is): basta un semplice prelievo di sangue, e il paziente è potenzialmente in grado di “guarire se stesso”. Di questa ...

Approvato dalla FDA un nuovo dispositivo per la cura delle ulcere del Piede diabetico : La Food and Drug Administration ha Approvato un dispositivo per la cura delle ulcere del piede diabetico, lesioni croniche che si presentano nelle persone con diabete e in alcuni casi sono difficili da guarire. Le ulcere del piede diabetico sono lesioni che si presentano sulla pelle dei piedi in persone affette da diabete. Le cause della formazione delle ulcere sono varie e comprendono sollecitazioni meccaniche dovute a modificazioni della forma ...