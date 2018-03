Picchia il suo ex prof e gli distrugge il volto : la figlia di 5 anni non lo riconosce più : Lucas Mikoliunas, 17enne, ex studente della Sirius Academy West di Hull, in Regno Unito, ha Picchiato in modo barbaro il suo ex insegnante, Christian Dawson, 40 anni, perché "odiava la sua vecchia scuola". Il giovane è stato condannato a 5 anni di carcere.Continua a leggere

Accoltella suocera dopo aver Picchiato la compagna incinta : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Accoltella suocera dopo aver ...

Picchia la compagna incinta e accoltella la suocera : le teneva segregate da 2 anni : Il 34enne torinese arrestato dalla polizia di Alessandria dopo l'ultima violenta aggressione che ha spinto le donne a chiamare la polizia.Continua a leggere

La stupra e la Picchia in albergo : poi la costringe a ripulire tutto - incluso il suo sangue : La stupra e la picchia in albergo: poi la costringe a ripulire tutto, incluso il suo sangue Agampodi Dezoysa è stato condannato a 12 anni di carcere per aver violentato una ragazza in diverse città del Regno Unito. In un’occasione, ubriaco, ha picchiato selvaggiamente la giovane, arrivando a colpirla con un televisore strappato dal muro […] L'articolo La stupra e la picchia in albergo: poi la costringe a ripulire tutto, incluso il ...

Ragusa - imprenditore (e consigliere comunale vicino al Pd) appende ad una trave e Picchia un suo operaio : arrestato : Un romeno che lavora in un’azienda agricola di Vittoria, nel Ragusano, si appropria di una bombola di gas per riscaldarsi e il titolare, dopo averlo colto sul fatto, lo malmena, lo chiude in un garage, gli lega mani e piedi, lo appende ad una trave e lo prende a bastonate procurandogli diverse fratture. È l’incubo vissuto da un operaio romeno per mano del suo datore di lavoro, il consigliere comunale vicino al Pd Rosario Dezio, che ora si trova ...